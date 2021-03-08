AMD 锐龙 5000 移动处理器强势出击：轻薄本游戏本齐发，这几款必买

IT之家3月8日消息 在高校开学之际，AMD 最新的锐龙 5000 系列移动处理器笔记本也迎来了上市，涵盖轻薄本、设计本和游戏本，最高搭载 8 核 16 线程的可超频锐龙 9 5980X 处理器，性能超过大部分桌面台式机，而且还拥有超高的性价比，非常适合刚刚开学的小伙伴选购。

在阳春三月开学季，AMD 轻薄本、游戏本大量上市，3 月 1 日至 3 月 26 日 AMD 在京东举行品牌主推日，活动期间下单购买活动机型并晒图评论返 100 元京东 E 卡，数量有限，送往为止。

在推荐产品之前先为大家梳理一下 AMD 锐龙 5000 移动处理器的阵容。AMD 锐龙 5000U 系列专为轻薄本打造，提供了性能和效率的完美结合。新 AMD 锐龙 7 5800U 处理器与上一代相比，单线程性能提高了 16%，多线程性能提高了 14%，电池续航时间高达 17.5 小时，一次充电可播放长达 21 小时的电影。AMD Ryzen 5000 H 系列移动处理器则是提供了卓越游戏体验，AMD 锐龙 9 5980HX 处理器的单线程性能比上一代提高了 23%，多线程性能提高了 17%。

IT之家为即将开学的小伙伴们找到了五款最值得推荐的 AMD 锐龙 5000 系列 移动处理器笔记本，包括两款轻薄本、两款游戏本和一款设计本，这五款产品不仅性能外观出众，而且还拥有非常高的性价比。

推荐一：惠普战 66 第四代轻薄本

惠普战 66（四代） 可选 14 和 15.6 英寸型号，最高搭载 AMD 锐龙 7 5800U，8 核高配版 3 月 1 日首发价仅 4599 元起。

配置方面，战 66 四代商务本可选 6 核 12 线程的 锐龙 5 5600U 和 8 核 16 线程的锐龙 7 5800U，搭载了 DDR4-3200 内存，双插槽可升级。其屏幕素质也很优秀，1080p 分辨率，100% sRGB 色域，400nit 亮度，1 瓦低功耗。

惠普战 66（四代）是一款没有明显短板的轻薄本，高性能的锐龙 7 5800U 再加上 4599 元的首发价让它成为了一款适合主流办公用户的 “真香”产品。

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推荐二：联想小新 Air 14 轻薄本

联想小新 Air 14 是联想推出的一款搭载 AMD 锐龙 5 5500U 的开胃菜，价格更是低至 3999 元。

配置方面，小新 Air 14 2021 锐龙版搭载了 AMD 锐龙 5 5500U，Zen 3 架构，6 核 12 线程，2.1-4.0GHz，核显为 1.8GHz 的 Radeon Graphics 显卡。这款笔记本的屏幕为 14 英寸，1080p 分辨率，100% sRGB 色域，300nit 亮度，支持 DC 调光。

小新 Air 14 2021 锐龙版适合预算较低同时又希望有较强 CPU 性能的用户，3999 元的生产力工具是非常超值的。

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推荐三：华硕天选 2 游戏本

华硕天选系列是华硕去年推出的一款人气产品，现在搭载 AMD 锐龙 7 5800H 的天选 2 也上市了，RTX 3070 版本售价 9999 元。

配置方面，这款笔记本搭载了 AMD 锐龙 7 5800H 标压处理器，8 核心 16 线程，基于 Zen 3 架构和成熟的 7nm 制程工艺，最大加速频率为 4.4GHz，TDP 最高达 70W。显卡为 RTX 3070 ，支持华硕独家 TX BOOST 超频引擎。这款笔记本还配备了 15.6 英寸窄边框全高清 IPS 电竞屏，覆盖 100% sRGB 色域，刷新率达到 240Hz。

对于主流游戏玩家来说，CPU 显卡全面升级的华硕天选 2 是一款非常不错的升级选择，不管是超高帧率电竞游戏还是 AAA 游戏大作都能应对。

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推荐四：机械革命蛟龙 7 游戏本

如果你正在寻找一款搭载 8 核处理器和 2K 高刷屏的高性价比游戏本的话，8499 元的机械革命蛟龙 7 绝对可以满足你的要求。

机械革命新款蛟龙游戏本搭载了的是 AMD 锐龙 7 4800H 处理器，CPU 功耗可以释放到惊人的 80W；显卡为新款的移动端 RTX 3060，可达 130W 性能释放，还支持直连 CPU。这款笔记本的屏幕也非常不错，2K 分辨率 165Hz 刷新率，100% sRGB 色域。

毫无疑问，机械革命蛟龙 7 是一款罕见的 8 核 CPU、RTX 3060 显卡和 2K 165Hz 屏幕的游戏本，适合预算不高的游戏本用户。

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推荐五：ROG 幻 15 设计本

对于有影视剪辑、设计修图等用户的小伙伴来说，华硕最新搭载 AMD 锐龙 9 5900HS 的幻 15 将是一个完美的选择。

配置方面，新款 ROG 幻 15 搭载了 AMD 刚刚发布的 锐龙 9 5900HS 处理器，Zen3 架构，8 核 16 线程，35W 的 TDP。RTX 3070 移动显卡配有 5120 CUDA 核心和 8GB 显存。作为一款轻薄设计本，ROG 幻 15 搭载了 15.6 英寸 2K 165Hz P3 广色域屏，厚度 19.9 mm，重量为 1.9kg。

新款 ROG 幻 15 设计师笔记本拥有完美的性能参数，其价格为 13999 元，在该品类中也不算高。

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总结：

在今年的开学季，AMD 轻薄本和游戏本一如既往地成为了众多高校学生的热门选择，原因在于消费者对于 AMD 锐龙 5000 移动处理器的高度认可，超高的性价比也是一个重要因素。三月份，AMD 锐龙笔记本联合京东为开学季的消费者带来了非凡礼遇，感兴趣的小伙伴不要错过。

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