AMD 第三代线程撕裂者 Pro 处理器开售：64 核 3995WX 售价 4 万元

IT之家3月8日消息 AMD 第三代线程撕裂者 Threadripper PRO 系列处理器本月正式发售，包含 12 核至 64 核的多款型号，面向专业工作站、科学计算等用途。该系列处理器目前已经在全球电商上架，国内消费者可购买包含主板的套装。

AMD 锐龙线程撕裂者 PRO 一共包含四款，分别为 3945WX、3955WX、3975WX、3995WX，核心数量分别为 12 核、16 核、32 核、64 核。处理器均采用台积电 7nm 制程工艺，具备 128 条 PCI 4.0 通道以及 8 通道内存。旗舰型号 3995WX 具备 9 个 CCD 芯片，最高频率可达 4.2GHz，共有 32MB 二级缓存以及 256MB 三级缓存。

IT之家获悉，AMD 线程撕裂者 PRO 系列专为企业用户设计，AMD PRO 技术能够带来多层次的安全防护，避免数据泄露。处理器支持 AMD Memory Guard 内存加密技术、虚拟化技术、硬件 TPM 加密、硬件随机数发生器以及微软安全防护功能。

售价方面，64 核的 3995WX 售价 40079 元，32 核的 3975WX 售价 20079 元，16 核的 3955WX 售价 8379 元。锐龙线程撕裂者 PRO 3945WX 售价暂未公布，将在晚些时候发布。3995WX 搭配技嘉 WRX80-SU8-IPMI 工作站主板售价 64999 元。