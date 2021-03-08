自从披露购买比特币以来，特斯拉股价累计下跌 30%

3 月 8 日消息，据国外媒体报道，自从披露购买比特币以来，电动汽车制造商特斯拉的股价累计下跌了 30%。

特斯拉首席执行官（CEO）埃隆 · 马斯克（Elon Musk）是加密货币的支持者，此前他曾多次在推特上提及比特币和其他加密货币。

今年 1 月底，他曾将自己在推特上的个人简介做了修改，只留下 “比特币”一词。但如今，他已经删除了个人简介上的 “比特币”一词。

今年 2 月初，特斯拉在提交给美国证券交易委员会（SEC）的一份文件中披露，该公司已买入价值 15 亿美元的比特币。

特斯拉购入比特币的消息被披露后，导致比特币价格飙升。截至今年 2 月中旬，比特币价格攀升至近 6 万美元。然而，自那以来，这一加密货币的价格累计下跌了近 20%。

此外，自从特斯拉披露它已购入比特币以来，特斯拉的股价也累计下跌了 30%。据悉，除了投资比特币外，特斯拉还有望接受消费者的比特币付款。

比特币是世界上最大的加密货币，它以价格波动剧烈而闻名。在经历了为期三年的熊市后，比特币价格于去年 10 月份开始反弹。自那以来，该加密货币的价格累计上涨了近 400%。目前，比特币价格在 5 万美元左右。

许多比特币投资者认为，比特币价格将继续攀升，但包括亿万富翁慈善家比尔 · 盖茨（Bill Gates）在内的其他人则更为谨慎。