特斯拉在美联系车主进行 eMMC 召回维修，也可报销费用

3 月 6 日，电动汽车制造商特斯拉在美正在联系许多 Model S 和 Model X 车主，希望就对嵌入式多媒体存储卡 (eMMC)故障进行召回维修。今年 1 月份，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）曾要求特斯拉召回 15.8 万辆汽车。

特斯拉在发给车主的电子邮件中称：“我们的记录显示，您拥有或曾经拥有一辆 2018 年 3 月之前生产的 Model S 或 Model X。您的车辆受到 8GB 嵌入式多媒体卡 (eMMC)召回所涵盖故障的影响，该召回解决了 eMMC 存储芯片因磨损而出现故障的问题。”

特斯拉还表示，那些已经支付了特定部件和维修费用的车主可以报销相关费用。

2021 年 1 月中旬，NHTSA 要求特斯拉维修 2012 年至 2018 年生产的 Model S，以及 2016 年至 2018 年生产的 Model X，共计 15.8 万辆。该机构的理由是，控制器磨损状况会导致后视摄像头显示、除霜或除雾控制设置以及外部转向灯照明丢失，降低能见度，增加撞车风险等。

特斯拉最终遵从了 NHTSA 的要求，同意在 2 月 2 日召回总计 134951 辆 Model S 和 Model X。NHTSA 证实：“特斯拉正在召回某些 2012 年至 2018 年生产的特斯拉 Model S 和 2016 年至 2018 年生产的 Model X，它们的中央显示屏配备了 NVIDIA Tegra 3 处理器。当用于中央显示器的 8GB eMMC NAND 闪存设备损耗时，eMMC 控制器将不再能够保持文件系统的完整性，从而导致许多功能故障。”

由于这些闪存芯片经常被使用，最终会导致常规性磨损。特斯拉承认，装有这些芯片的 MCU 单元 “将不可避免地出现故障”，之后特斯拉为受影响的汽车提供了保修以解决这个问题。

有些车主已经自行解决了这个问题，可能不得不自掏腰包更换 eMMC。特斯拉表示：“如果您之前自费购买了召回范围内的特定部件，并且维修时间在 8GB eMMC 召回期限内，那么您可能有资格获得报销。”然后，特斯拉提供了一个链接，以完成要求获得报销的申请表，但车主也可以直接联系该公司。

NHTSA 列出的召回日期为 2021 年 3 月 30 日，特斯拉在预计召回开始日期之前很早就与车主联系。特斯拉服务中心将免费为车主提供更换服务。今年 2 月，特斯拉中国公司也因同样问题召回了 36126 辆 Model S 和 Model X。