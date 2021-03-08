OPPO Find X3 系列外观宣传视频公布：“不可能的曲面”亮相，3 月 11 日发布

IT之家 3 月 8 日消息 OPPO Find X3 系列将于 3 月 11 日 19:30 发布，官方今天公布了新机的宣传视频，正式公布了新机的外观。

OPPO 称，OPPO Find X3 系列采用 “未来流线设计，接收来自太空的浪漫”。宣传视频也已太空为主题，视频显示，OPPO Find X3 系列正面采用左上角打孔屏，边框极窄。后置矩阵式四摄相机模组，相机模组和机身后壳之间采用流线型的过渡，这应该是就是此前官方所说的 “不可能的曲面”，未来感十足。同时，在后盖打造一个大弧度变形的一体成型玻璃盖板，工艺难度想必也非常大。

根据此前的爆料，OPPO Find X3 系列将拥有三款机型，OPPO Find X3 Pro 作为 “超大杯”机型将搭载高通顶级旗舰骁龙 888 处理器，Find X3 标准版则搭载高通最新升级的骁龙 870 处理器，此外还有一款 Find X3 Lite（青春版）机型，配置相比标准版机型更低，搭载高通中端处理器骁龙 765G。

IT之家了解到，目前官方也已经透露了不少关于 OPPO Find X3 系列的信息，包括该系列将搭载 10 亿色臻彩屏，并支持原生 10bit 显示，首发安卓 10bit 全链路色彩管理系统。还将搭载 10 亿色双主摄，两颗主摄均为旗舰级传感器。

OPPO Find X3 系列是 OPPO 的 “十年理想之作”，OPPO CEO 陈明永曾表示，Find X3 将成为 OPPO 致善式创新的典范，为用户打造怦然心动的产品，让未来的生活更美好，Find X3 将实现品牌破局，跻身全球高端旗舰第一阵营。