Redmi 27 英寸显示器今日开售：1080P IPS 面板 + 窄边框，到手价 799 元

IT之家 3 月 8 日消息 今日，Redmi 新款 27 英寸显示器正式在小米商城和京东等电商平台开售，原价 899 元，定金 100 元可抵 200 元，相当于 799 元即可入手。



Redmi 显示器 27 英寸采用了一块 1920×1080 全高清分辨率的 IPS 硬屏面板，响应时间 6ms，默认刷新率 60Hz，最高刷新率 75Hz，覆盖 100% sRGB 色域，标称最高亮度 300 尼特，对比度 1000:1。三面窄边框设计，显示器最薄处 7.5mm。Redmi 显示器 27 英寸的可视角度高达 178 度，即使在高透光率下，使用者无论是在屏幕正面还是侧面观看都不会偏色，画面依然高保真。同时该机预留有一个 VGA 接口、一个 HDMI 接口，一个音频接口以及一个 DC IN 电源接口。并提供三年质保和工程师上门售后服务。

IT之家了解到，这款显示器配有可调节角度支架及底座，其开关机键采用五向按键，不仅可以开关机、还可以进行上下左右的方向选择，使用户操作更便捷。这台 27 英寸的 Redmi 显示器还自带全局低蓝光模式，无论是工作或娱乐，都能满足长时间观看需求，对用户的双眼有一定保护作用。

IT之家了解到，小米最近两年开始涉足显示器领域，目前推出的产品价格从 729 到 2399 元不等。既有主打入门级办公用途的 Redmi 显示器 1A，也有进攻高端市场的小米曲面显示器 34 英寸、小米显示器 27 英寸 165Hz 版等。