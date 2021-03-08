富士康采用谷歌机器学习程序检测不良产品，提高智能手机生产效率

IT之家 3 月 8 日消息 据 CNA 今日报道，富士康采用谷歌机器学习程序为基础，制作了生产线自动侦测系统，大幅降低智能手机零件缺陷遗失率，同时检测时间也明显减少。

根据谷歌公布的信息显示，富士康日前与谷歌云端团队展开合作，了解目视检测（Visual Inspection）技术和自动化机器学习工具（Cloud Auto ML）。掌握这些技术后，富士康可提升其生产流程中的产品品质。

例如在智能手机制造生产线中，印刷电路板（PCB）的自动缺陷侦测工具攸关最终产品品质，因此一直备受富士康重视。去年 4 月起，富士康采用以谷歌自动化机器学习工具为基础的自动检测系统。富士康在相关报道中曾表示，通过谷歌的自动检测系统，印刷电路板缺陷遗失率（defect escape rate）大幅下降到 10%，平均每个零件的检测时间明显减少至 0.3 秒。这也是富士康继续保持和谷歌合作的原因。

IT之家了解到，在手机事业，富士康也有新进展。美国厂商索尼姆技术（Sonim Technologies）日前宣布与富士康合作制造三防智能手机，相关产品将在富士康越南厂区制造，预估今年第 3 季问世。

除了手机，富士康持续布局 5G、人工智慧（AI）、物联网（IoT）、以及车联网 IoV（Internet of Vehicles）领域，今年持续招募技术专才，例如在中国广东深圳厂区启动 2021 届春季校招，招聘机械、电子和 AI 算法等全职工程师。

IT之家了解到，富士康正在规划河北廊坊厂区成为中国北方主要手机制造基地，后续规划二期和三期用地建设，届时员工总人数可到 15 万人，扩大无线通讯机构产品事业群（WLBG）以及网络连接产品事业群（NWInG）。

从客户端来看，产业人士指出，富士康运营着诺基亚（Nokia）、Infocus 等手机品牌；汽车电子主要客户包括百度、吉利汽车、宇通汽车等；手机制造客户包括苹果、华为、小米、OPPO 等。谷歌、微软、亚马逊也是富士康客户。