SK 海力士量产 18GB LPDDR5 内存，首批供货华硕 ROG 游戏手机 5

IT之家 3 月 8 日消息 据韩联社今日报道，韩国第二大 DRAM（动态随机存取存储器）制造商 SK 海力士 (SK hynix inc.)今日表示，该公司已开始大规模生产移动智能设备使用的 18GB DRAM，该产品为业界最大容量的 DRAM。

SK hynix 表示，18GB 的 LPDDR5（低功耗双数据速率）正在大规模批量生产，该公司的首批产品主要为华硕的游戏智能手机 ROG 5 供货。

这款最新的 DRAM 速度可达每秒 6400Mbps，比现有智能手机使用的移动 DRAM 速度快约 20%。速度能够达到每秒传输 105GB 的全高清电影。

SK 海力士表示，更大更快的 DRAM 可以为智能设备带来更快的运行速度和更好的画面质量，其最新的 DRAM 产品将是高端智能手机与平板的理想选择。该公司期望该产品的应用将进一步扩大，例如在人工智能领域增加其市场份额。

根据市场调研公司 Omdia 的数据，目前 LPDDR5 DRAM 的需求占整个移动 DRAM 市场的 10% ，但是到 2023 年，这一份额预计将达到到 50% 以上。

IT之家了解到，SK 海力士曾在今年二月份斥资 4.8 万亿韩元（约合人民币 280 亿元）购买荷兰光刻机生产商 ASML 的 EUV 光刻机。在 SK 海力士的一份监管声明中，该公司表示，这笔交易是为了实现该公司下一代工艺芯片量产的目标。现在看来 SK 海力士的目标就是尽可能的扩充产能，以应对未来巨大的市场需求。

2020 年第四季度，SK 海力士是全球第二大 DRAM 生产商，市场份额为 29.5% ，收入达 52 亿美元（约合 338 亿元人民币）。市场追踪机构 TrendForce 的数据显示，该公司的市场份额仅次于其韩国竞争对手三星电子 (Samsung Electronics co.) ，后者在 DRAM 市场的份额高达 42.1% 。