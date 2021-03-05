ROG 游戏手机 5 跑分曝光：18G 超大内存加持， 94 万分破纪录

IT之家 3 月 5 日消息 昨天，红魔发布了腾讯红魔游戏手机 6 Pro ，搭载骁龙 888 处理器，鲁大师高达 938175 分。今天，ROG 游戏手机 5 的鲁大师跑分也曝光了，高达 947284 分，刷新纪录。

跑分信息显示，这款 ROG 游戏手机 5 搭载了骁龙 888 处理器，配备 18G+512GB 的存储组合，屏幕分辨率 2448*1080。

IT之家曾报道，顶配版的 ROG 游戏手机 5 率先采用了海力士 18GB RAM。官方确认，这是真18GB大内存，而非将12GB或 16GB拓展虚拟内存到18GB。另外，ROG游戏手机5还未正式发布，DXO Mark以79分的成绩暂列排行榜第一名。据悉，ROG游戏手机5配备对称式双扬声器，扬声器位置放在上下对称的屏幕边框位置，可以以更直观地将音频传送给用户，避免横屏握持时遮挡住扬声器。同时配备3.5毫米耳机接口，支持ESS DAC功能、Dirac播放调节技术、频率响应矫正、虚拟低音场景等技术，提供优异的全场景音频服务。

目前ROG游戏手机5已经通过了工信部认证。尺寸为 172.834x77.252x10.29mm，厚度超过ROG Phone 3的 9.85 mm，配备 6.78寸屏幕。手机背盖有个「败家之眼」信仰logo的客制化点阵图案，可能是通过 mini-LED 灯泡显示的。

ROG 游戏手机 5 将于 3 月 10 日 19:30 发布，届时请关注IT之家的报道。