中国 VR 技术抢滩日本市场：价格和技术受客户肯定

IT之家3月8日消息 据日经新闻今日报道，中国的 VR 技术正陆续登陆日本，主要服务于电子商务和在线营销领域。由于价格和技术均具有较强竞争力，受到日本商业界人士欢迎。

在 VR 看房技术方面具有优势的房地产中介贝壳找房于 2020 年 8 月在纽约证券交易所实施首次公开募股（IPO）后，其技术实力受到业界肯定。日本房地产中介公司 GA technologies 于 2020 年 6 月与贝壳达成合作，目前针对约 2000 个出租房项目已实现了 VR 看房，帮助企业更好的与消费者沟通。该公司执行董事田吹洋表示，在比较了多项技术后认为 “中国包括价格在内在世界上最为领先”。

IT之家了解到，千叶县镰之谷市的棒球用具店 “超野球专门店 CV”是日本关东地区最大规模的棒球产品销售店。该店的卖场面积约为 450 平方米，品类齐全，仅棒球手套的数量就达到 1300 个。该店原本通过网上视频为住在较远地区的棒球少年等提供咨询和出售服务，由于新冠病毒疫情爆发，线上业务压力陡增，因此决定通过 3D 技术向青少年消费者传递店铺的魅力。

“提供（棒球）用具选择方面的咨询等，希望在线上以低成本构建接近现实的环境”，超野球专门店 CV 的专务中村勇太这样解释道。利用新服务，顾客可在该公司网站上 360 度浏览卖场的情形，确认正在销售哪些商品。为了能利用人工智能（AI）来处理卖场的图像数据，计划利用专业相机完成拍摄，并在 4 月之前公开图像。中村专务表示 “我们力争打造五感（和实体店铺相似）的体验，利用 VR 就能让顾客获得模拟体验”。

正与新冠疫情斗争的日本社会一线，中国 VR 技术作为不可或缺的技术正逐渐扎根。