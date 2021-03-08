革命性超级混动技术：比亚迪秦 PLUS DM-i 车型正式上线，10.58 万元起

IT之家 3 月 8 日消息 ，比亚迪今日为秦 PLUS DM-i 超级混动车型举办了上市发布会，宣布今日下午 3 点 8 分正式上市，目前该车型新车补贴后售价区间为 10.58-14.58 万元，提供纯电续航 55km 和 120km 两种版本，共包括四款车型，整车质保期 6 年或 15 万公里。

车型 补贴后售价 秦PLUS DM-i 55KM版 尊贵型 10.58万元 秦PLUS DM-i 55KM版 旗舰型 11.98万元 秦PLUS DM-i 120KM版 尊贵型 12.98万元 秦PLUS DM-i 120KM版 旗舰型 14.58万元

IT之家曾报道，去年 11 月，比亚迪于第十八届广州车展举行了秦 PLUS 超级混动全球首发亮相发布会。会上，全球首款超级混动轿车秦 PLUS 亮相。

比亚迪表示，秦 PLUS 是比亚迪全球首款超级混动轿车，搭载了骁云 - 插混专用 1.5L 高效发动机，这款发动机作为 DM-i 超级混动技术的核心部件之一，热效率高达 43%，是全球热效率最高的量产汽油发动机。官方表示，因为搭载了骁云 - 插混专用 1.5L 高效发动机和其他核心部件，秦 PLUS 拥有低至 3.8L/100km 的革命性油耗，满油满电状态下，行驶里程超过一千公里。

秦 PLUS 采用超级混动技术的秦 PLUS 在行驶的过程中拥有超强动力、超级平顺、超级静谧三大特点，官方表示行驶质感全面超越传统燃油轿车。设计方面，官方表示，龙吟低啸的 “大嘴”形态进气格栅营造了气吞山河的磅礴气势，LED 前大灯采用 “箭羽”设计元素，刻画出深邃的龙睛眼神。车身饱满且富有张力的 “游龙”腰线，塑造出蛟龙跃动的流线侧身线条，凸显年轻灵动感。

此外，除秦 PLUS DM-i 外，比亚迪本月还将推出宋PLUS DM-i 和唐 DM-i 两款超级混动车，预计本月中旬上市。





宋PLUS DM-i是全球首款宽体超混SUV，实现了亏电状态下4.4L/百公里的超低油耗（51KM尊贵型/尊荣型搭载EHS132），百公里加速7.9秒，纯电续航里程110公里，可油可电综合续航里程1200公里（110KM旗舰型/旗舰PLUS搭载EHS145）。

宋PLUS DM-i 补贴后预售价格为15.38万元-17.58万元，将于3月中旬正式上市。

唐 DM-i是一款中大型旗舰智能超混 SUV，亏电油耗为5.3L/百公里（52KM豪华型搭载EHS145），百公里加速8.5秒，纯电续航里程112公里，可油可电综合续航里程1050公里（112KM尊贵型\尊荣型搭载EHS160）。

唐 DM-i补贴后预售价格为19.78万元-22.48万元，将于3月底正式上市。