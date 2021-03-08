小米 10S 上架京东商城：小米有史以来音质最好的手机，还有新配色

IT之家 3 月 8 日消息 小米 10S 已宣布将在 3 月 10 日下午 14 点正式发布，小米创始人、董事长兼 CEO 雷军表示，小米 10S 将升级为高通骁龙 870 芯片、Harman Kardon 对称式双扬立体声与小米 10 至尊纪念版的经典外观设计。

现在小米 10S 已经在京东商城等平台开启预约，等到 3 月 10 日 18:00 之后即开启预售，售价等其他信息仍未公布。

从官方介绍来看，小米 10S 将成为小米有史以来音质最好的手机，还将提供有新配色，例如小米11 同款蓝色、钢琴黑色、陶瓷白色。

IT之家了解到，虽然小米 10S 手机尚未发布，但 DxOMark 的音质评测今日已抢先公开。这款手机以 80 分的成绩夺得 DxOMark 手机音频排行榜第一名，录音以及外放均为第一。

从外观来看，小米 10S 在镜头设计方面与小米 10 至尊纪念版略有不同，其主镜头没有了 120X Logo，矩形镜头也变成了圆形。

根据此前爆料信息，小米 10S 外观接近小米 10 至尊纪念版，保留对称双扬声器和哈曼卡顿，快充功率升级到 33W，其他配置与小米 10 差不多。

小米 10 手机于去年 2 月份正式发布，搭载了骁龙 865 处理器，全系采用 LPDDR5 内存、UFS 3.0 存储、1 亿像素相机等，采用 90Hz 定制 AMOLED 曲面屏，配备 4780mAh 电池，支持 30W 有线闪充和 30W 无线闪充以及 10W 快速无线反充，搭载双扬声器。