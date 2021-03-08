得州电网不堪一击，特斯拉正秘密建造巨型电池系统

北京时间 3 月 8 日晚间消息，据报道，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）正进军得克萨斯州电力市场，秘密建造巨型电池系统，准备接入上个月几乎崩溃的电网。此举标志着特斯拉首次大举进军美国能源经济的中心地带。

报道称，特斯拉旗下一家名为 “Gambit Energy Storage LLC”的子公司，正在休斯顿以南约 40 英里的得克萨斯州安格尔顿（Angleton），悄悄建设一个超过 100 兆瓦的能源储存项目。

在炎热的夏日，如此规模的电池系统可以为大约 2 万户家庭供电。现场的工作人员将设备隐藏起来，并劝阻旁观者远离。但在一名工人的安全帽上，可以看到特斯拉的 Logo。此外，一些公共文件也证实了这一点。

在布拉索里亚县（Brazoria County）备案的房地产记录显示，Gambit 与特斯拉位于加利福尼亚州弗里蒙特（Fremont）的汽车工厂附近的特斯拉工厂共用一个地址。另据提交给美国证券交易委员会（SEC）的一份文件显示，Gambit 是特斯拉的子公司。对此，特斯拉的高管尚未回应记者的置评请求。

暴风雪致电网断电数日

今年 2 月，机场冬季暴风雪袭击得克萨斯州，导致数百万人断电数日。对此，马斯克曾在 Twitter 上嘲笑得克萨斯州电力可靠性委员会（Ercot，一个非营利性组织，负责管理向 2600 万多名客户输送的电力）。他写道：“Ercot 并不可靠。”今年 49 岁的马斯克最近搬到了得克萨斯州，他的多家公司也正在得克萨斯州扩大业务。

特斯拉子公司 Gambit 正在建造的电池存储系统已向 Ercot 注册。Ercot 系统规划高级总监沃伦 · 拉希尔（Warren Lasher）表示，该项目计划于 6 月 1 日投入商业运营。该项目毗邻得克萨斯州—新墨西哥州的一座变电站。

虽然特斯拉以其时尚、电池驱动的电动汽车而闻名，但它不只是一家汽车公司：它的官方使命是 “加速世界向可持续能源的过渡”。要储存风能和太阳能产生的电力，就需要拥有公用事业规模的电池。但是，这也可以成为有利可图的机会。通过在价格和需求较低时储存多余的电力，电池所有者可以在价格较高时将其回售给电网。

多年来，特斯拉一直在向住宅能源技术领域扩张。早在 2015 年 3 月，马斯克就在洛杉矶附近的设计工作室举行了一场引人注目的活动，推出了一款名为 “Powerwall”的家用电池产品。数十名公用事业和能源高管出席了这场会议。一年后，特斯拉收购了由马斯克和他的表亲创立的太阳能电池板安装商 SolarCity。马斯克随后开始销售一种 “太阳能屋顶”，这种屋顶已经经历了几次迭代，但并没有成为市场上的有力竞争者。

产品超越家庭进入电网

不管怎样，特斯拉的产品阵容已经超越了家庭，进入了电网。特斯拉 Powerpack，甚至更大的 Megapack，都是为公用事业客户设计的。2017 年，特斯拉在南澳大利亚启动了电池项目，毗邻一个风力发电场，可以储存在阵风肆虐的夜晚产生的多余电力，以满足白天的需求。它的装机容量为 100 兆瓦，是当时世界上最大的电池项目。

虽然与竞争日益激烈的电动汽车制造和销售业务相比，特斯拉对能源的关注往往退居次要地位，但马斯克和他的高管团队继续强调，能源是他们增长的关键部分。在 2020 年 7 月的财报电话会议上，马斯克表示：“长期来看，特斯拉能源的规模将与特斯拉汽车大致相当。总体而言，能源业务要比汽车业务规模更大。”

特斯拉的电池组已被连接到位于洛杉矶以东的南加州爱迪生米拉洛马（Mira Loma）变电站。该变电站是一套 20 兆瓦的系统，2016 年 12 月上线，支持高峰时段的电网运行，并帮助公用事业公司最大限度地利用其可再生资源。在旧金山湾区，PG&E Corp 和特斯拉正在莫斯兰丁（Moss Landing）的一个变电站建设一套 182.5 兆瓦的电池系统，预计于 8 月份投入使用。

投行 Piper Sandler 分析师亚历山大 · 波特（Alexander Potter）表示，到本世纪 30 年代，特斯拉能源可能占该公司总营收的 30%，高于目前的约 6%。波特还特别提到了特斯拉为公用事业设计的软件平台 Autobidder 的潜力。波特将特斯拉目标股价定为 1200 美元，为华尔街最高。

伍德麦肯兹电力和可再生能源公司（Wood MacKenzie Power and Renewables）能源储存部门主管丹尼尔 · 芬恩 - 福利（Daniel Finn-Foley）称：“按百分比计算，特斯拉的储能业务增速快于其汽车业务，且将来还会加速增长。他们是该市场一家值得尊重的竞争对手，在价格方面展开了激烈竞争。”

特斯拉向得州扩张

马斯克的帝国在得克萨斯州有许多分支机构，随着马斯克最近从加州搬迁得州，这个 “孤星之州”现在似乎将成为了他的中心。马斯克旗下太空探索技术公司 SpaceX 正在墨西哥湾南端博卡奇卡（Boca Chica）的一个设施建造和测试星际飞船（Starship），这是一种新型火箭和宇宙飞船，旨在将人类送往火星。SpaceX 在得州的另一处火箭测试设施位于韦科（Waco）附近的麦格雷戈（McGregor）。

SpaceX 还在的得州奥斯汀，为其 “星链”（Starlink）卫星互联网服务招聘工程师。此外，特斯拉还在东奥斯汀为其即将推出的电动皮卡 “CyberTruck”建造一座新工厂，将创造 5000 个中层制造业就业机会，预计在今年年底前生产出第一批汽车。

马斯克将重点放在得州，正值美国占主导地位的能源（天然气、石油、太阳能和风能资源）正因可再生能源的迅猛增长而发生变化。一个多世纪以来，得州电网通过数英里长的传输线，将电力从大型电厂输送到客户手中。而最近的暴风雪突显出，在气候变化时代，这一遗留体系是多么脆弱。随着像特斯拉的 Gambit 项目，以及其他公司制造的巨型电池系统，该州的电网可能会围绕分布式发电进行改造，这可能会被证明更具弹性。

进入连接电网后期阶段

大约 2100 兆瓦的电池存储和 3.7 万兆瓦的太阳能和风能，正在进入接入 Ercot 电网的后期阶段。美国能源部贷款融资办公室主任吉加 · 沙阿（Jigar Shah）上周曾表示：“这不仅令人震惊，而且融资已经到位。”

Gambit 项目最初是由总部位于旧金山的 Plus Power 开发的，Plus Power 是一家私人持股的可再生能源公司，在几个州都有电池业务。安格尔顿前市政执行官斯科特 · 阿尔伯特（Scott Albert）表示，很明显，Plus Power 正在与特斯拉合作。

在安格尔顿，并不难找到 Gambit 项目，这是一个大约有 3000 人的小镇，位于布拉索利亚（Braoria）国家野生动物保护区中间。但建筑工地上的人们，似乎得到了 “避免引起注意或回答路人问题”的指示。一名摄影师试图从前门观察，一名工作人员告诉他，这是一个 “秘密项目”。白色的篷布遮住了似乎是特斯拉模块化 Megapack 的东西。

阿尔伯特称：“埃隆 · 马斯克在得州有很多活动。如果马斯克正考虑创办自己的电力公司，我也不会感到意外。”