国产 DOOGEE S86 “五防”手机发布：约 2062 元，搭载联发科 Helio P60，配备 8500mAh 电池

IT之家3月9日消息 外媒 Neowin 报道，几年前，中国电子公司 DOOGEE 曾推出了 Mix 系列而获得了关注。目前，该品牌已经转型，更加专注于耐用型智能手机这一细分市场。今天，DOOGEE 公布了其耐用型智能手机系列的最新入门产品——DOOGEE S86。

IT之家获悉，DOOGEE S86 搭载了巨大的 8500mAh 电池。新公布的设备其他规格包括 6.1 英寸大猩猩玻璃高清液晶显示屏、联发科 Helio P60 芯片组、6GB 内存、128GB UFS 2.1 存储和 24W 快速充电。开箱即运行原厂 Android 10 系统，并配备侧置指纹识别器。

既然是一款坚固耐用的手机，那么它就拥有 IP68 和 IP69K 认证，这意味着该机可以防水、防尘、防沙、防震、防摔。至于 S86 的摄像头规格，图片显示后置为四摄像头。不过，目前唯一确认的规格是后置 1600 万像素的 AI 主摄像头和前置 800 万像素的自拍摄像头。

这款 DOOGEE 设备计划于 3 月 29 日通过 YouTube 上的虚拟活动直播发布。这款坚固手机已经开放预购，可以通过 AliExpress 下单。根据预购页面，DOOGEE S86 的售价将为 316 美元（约合人民币 2062 元）。