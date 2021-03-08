OPPO 新机攻城掠地试图挤占中高端市场

IT之家 3 月 8 日消息 市场研究机构 Counterpoint Research 上周发布了最新的中国市场手机出货研究报告，报告显示：今年 1 月，OPPO 在中国市场的份额达到了 21% 成为中国市场占有率第一的智能手机品牌，之后依次是 vivo、华为、小米和苹果。

Counterpoint 数据显示，OPPO 在 1 月的市场份额环比增长 33%，同比增加 26%，在短短时间内就从上个季度的 16% 增长到了 21%。

就目前布局来看，OPPO 最新发布的一系列机型还是去年的 Reno5 系列，其中 Pro 和 Pro + 搭载了联发科天玑 1000 + 和高通骁龙 865 芯片，虽然性能已经比不过最新的骁龙 888 旗舰平台，但依旧是目前中高端市场的顶级配置，性能均衡、功能齐全，而且升级了颇受好评的 “星钻”工艺，而 OPPO 也此前表示该系列机型销量不错，甚至还推出了后续的 Reno 5 K 新机型。

Counterpoint 分析师对此表示，“OPPO 在 2020 年成功地对产品线进行重新定位。Reno 系列品牌重塑，帮助 OPPO 抢占了中高端市场。还有 A 系列的强劲势头，强化了 OPPO 的产品组合，能够满足国内广泛价格区间的 5G 换机需求。”

追忆 Reno 系列历史，发布于 5G 商用初期的 Reno3 以领先的堆叠技术投入一举成为当时行业最轻薄的 5G 手机，后续的 Reno4 系列在轻薄的基础上引入 65W 超级闪充，再到现在的 Reno5 系列更是进一步将电池容量再次提升至 4300Amh，而且帮助用户解决了部分痛点，例如人像拍摄问题，成为首个人像视频手机。

除了中高端的 Reno，OPPO 最顶级的最高端的依然是 Find 系列，不过 OPPO 方面此前也表示随着 5G 手机加速和普及 OPPO 将进一步发力高端市场。

业界普遍有人认为，Reno 前几代产品有点失败。从市场反应来看这也是既成事实，好在后来的 Reno 4 和 Reno 5 系列成功转型，并持续在中高端市场发力，甚至 Reno5 可被称为表现最好的 Reno 系列产品，相比 OPPO 之前的形象大有改观，进一步帮助 OPPO 攻城略地，占领中高端市场。

总体来说，OPPO 上有顶级旗舰 Find，中有均衡中高端的 Reno 系列，再加上门槛更低、覆盖更广的 A 系列，OPPO 在线上和线下增长势头依旧迅猛。OPPO 当下阶段拥有清晰的产品组合，不仅仅只有面向中高端的 Reno5 系列受欢迎，即将发布的新一代 Find X3 系列同样备受期待。

OPPO Find X3 系列此前已官宣将于 3 月 11 日 19:30 正式发布，该机将搭载 10 亿色臻彩屏，并支持原生 10bit 显示，首发安卓 10bit 全链路色彩管理系统，还将搭载 10 亿色双主摄，两颗主摄均为旗舰级传感器，届时IT之家将为大家带来更多报道。

此外，OPPO 方面还表示，他们将持续在产品和研发上发力，即将发布的 Find X3 系列将作为 OPPO 破局高端开山之作，并将在色彩、屏幕、拍照、设计定义最高标准，有望为我们带来一款颇具特色的高端旗舰。

值得一提的是，OPPO 十年理想之作 Find X3 系列还宣称将把智能手机的屏幕观感和使用体验提升到更高境界，不知道将会给大家带来什么样的答案呢。