微软 Office 三合一安卓版即将获得黑暗模式，Word 测试截图曝光

IT之家3月9日消息 外媒 Neowin 报道，微软正在努力将黑暗模式带到更多的 Android 上的 Office 套件应用程序。微软公司已经在 Outlook 和 OneDrive 等应用上提供了主题选项，并且横跨 iOS 和 Android。现在 , Word 和 Android 上的三合一 Office 应用的黑暗主题的截图已经泄露，爆料者为 Alessandro Paluzzi 。

IT之家获悉，与 Android 版 Outlook 类似，Word、Excel、PowerPoint 和三合一版 Office 应用似乎也提供了适应系统主题或为应用强行设置深色或浅色主题的选项。这很受欢迎，特别是为了保持一致性，因为一些应用程序——例如 Windows 10 的 Office 应用程序——会自动调整到系统的设置。

截图显示，与正在测试的桌面版 Word 不同，手机上的画布本身似乎保持了白色，只让整体 UI、功能区和设置部分变成了深色。目前不清楚，微软是否会将画布也切换为暗黑色调，文字自动切换为对比色。

微软 Android 上的生产力应用套件的黑暗模式已经有很长一段时间了。微软最初在 2019 年宣布计划将黑暗模式带入其 Microsoft 365 跨平台产品中，从那时起，主题选项的推出一直在逐步进行。最近，微软宣布为 OneDrive 网页版推出黑暗模式。