首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Win10之家>Win10软件应用推荐

微软 Office 13901.20036 预览版发布：可自动保存加密文档

2021/3/7 15:33:10 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
评论：

IT之家3月7日消息 微软于 3 月 5 日推送了 Office 13901.20036 预览版，带来了众多新功能以及改进。其中，针对 Excel、PowerPoint、Word 增添了新功能，支持自动保存含有加密信息的文档，用户无需在隐私和安全性之间做权衡。同时新版 Office 支持加密文档的在线编辑，可邀请有权限的用户参与。

以下为更新日志：

Excel

  • 修复了在使用日语乘号、除号时，字体会自动改变的 Bug。

  • 修复了透明透视表 PivotTable 在保存为 . xls 或 . xlt 格式时出现损坏的 Bug。

  • 修复了再打开工作簿时，意外显示一些注释的问题。

Outlook

  • 修复了在导出为 . CSV 格式时，非 ASCll 字符出现损坏的 Bug。

  • 修复了导致用户在编写邮件时，无法使用 “检查姓名”功能查找联系人的问题。

PowerPoint

  • 修复了在幻灯片放映模式下，折线图的箭头未能正确显示的问题。

Word

  • 修复了在打开含有 Microsoft Information Protection (MIP)保护的文档时，标签会无限期挂起的问题。

  • 修复了在创建新单词注释 Word Commenting 时，听写按钮无法打开的故障。现在该按钮可以正常开启或关闭。

  • 修复了用户在使用听写功能插入文档内容时，单词之间没有空格的问题。

  • 修复了用 RTL 输入多行，第二行和后续行向左对齐而不是向右对齐的问题。

  • 修复了在两个不同的拼写更正之间切换时，拼写检查菜单的问题。

  • 修复了分列之间可能存在重叠文本的问题。

IT之家了解到，微软 Office Insider Preview 预览版想要获得更新，可以打开任意 Office 软件，进入文件→账户→更新选项，选择立即更新即可。

以下为更新日志原文：点击打开

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软Office

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用