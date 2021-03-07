微软 Office 13901.20036 预览版发布：可自动保存加密文档

IT之家3月7日消息 微软于 3 月 5 日推送了 Office 13901.20036 预览版，带来了众多新功能以及改进。其中，针对 Excel、PowerPoint、Word 增添了新功能，支持自动保存含有加密信息的文档，用户无需在隐私和安全性之间做权衡。同时新版 Office 支持加密文档的在线编辑，可邀请有权限的用户参与。
以下为更新日志：
Excel
修复了在使用日语乘号、除号时，字体会自动改变的 Bug。
修复了透明透视表 PivotTable 在保存为 . xls 或 . xlt 格式时出现损坏的 Bug。
修复了再打开工作簿时，意外显示一些注释的问题。
Outlook
修复了在导出为 . CSV 格式时，非 ASCll 字符出现损坏的 Bug。
修复了导致用户在编写邮件时，无法使用 “检查姓名”功能查找联系人的问题。
PowerPoint
修复了在幻灯片放映模式下，折线图的箭头未能正确显示的问题。
Word
修复了在打开含有 Microsoft Information Protection (MIP)保护的文档时，标签会无限期挂起的问题。
修复了在创建新单词注释 Word Commenting 时，听写按钮无法打开的故障。现在该按钮可以正常开启或关闭。
修复了用户在使用听写功能插入文档内容时，单词之间没有空格的问题。
修复了用 RTL 输入多行，第二行和后续行向左对齐而不是向右对齐的问题。
修复了在两个不同的拼写更正之间切换时，拼写检查菜单的问题。
修复了分列之间可能存在重叠文本的问题。
IT之家了解到，微软 Office Insider Preview 预览版想要获得更新，可以打开任意 Office 软件，进入文件→账户→更新选项，选择立即更新即可。
以下为更新日志原文：点击打开