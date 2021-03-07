微软 Office 13901.20036 预览版发布：可自动保存加密文档

IT之家3月7日消息 微软于 3 月 5 日推送了 Office 13901.20036 预览版，带来了众多新功能以及改进。其中，针对 Excel、PowerPoint、Word 增添了新功能，支持自动保存含有加密信息的文档，用户无需在隐私和安全性之间做权衡。同时新版 Office 支持加密文档的在线编辑，可邀请有权限的用户参与。

以下为更新日志：

修复了再打开工作簿时，意外显示一些注释的问题。

修复了透明透视表 PivotTable 在保存为 . xls 或 . xlt 格式时出现损坏的 Bug。

修复了在使用日语乘号、除号时，字体会自动改变的 Bug。

修复了导致用户在编写邮件时，无法使用 “检查姓名”功能查找联系人的问题。

修复了在导出为 . CSV 格式时，非 ASCll 字符出现损坏的 Bug。

修复了在幻灯片放映模式下，折线图的箭头未能正确显示的问题。

修复了在打开含有 Microsoft Information Protection (MIP)保护的文档时，标签会无限期挂起的问题。

修复了在创建新单词注释 Word Commenting 时，听写按钮无法打开的故障。现在该按钮可以正常开启或关闭。

修复了用户在使用听写功能插入文档内容时，单词之间没有空格的问题。

修复了用 RTL 输入多行，第二行和后续行向左对齐而不是向右对齐的问题。

修复了在两个不同的拼写更正之间切换时，拼写检查菜单的问题。