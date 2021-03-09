台积电工厂面临断水风险，当局称能运转至 5 月雨季来临

3 月 9 日，台湾当局周一作出保证，该地区有足够的水资源储备，可以让以台积电为首的大型科技公司维持运转到 5 月下旬。届时，季风雨将会到来，以缓解数十年来最严重的旱情。

当地负责人称，尽管降雨量可能会低于历史平均水平，但台湾岛上应该有足够的水来供应公众和工业生产使用。到目前为止，干旱还没有对台积电等公司产生重大影响。

台湾正面临 56 年来最严重的干旱，这对芯片制造商、纺织厂以及农场等用水密集型企业构成了巨大挑战。与此同时，目前全球半导体都处于供应短缺状态，导致通用汽车、大众汽车等汽车制造商停产，促使台积电及其同行几乎满负荷运转，以尽力满足需求。

不久前，台湾当局也曾表示，将尽其所能稳定水的供应，但芯片制造要消耗大量的电力和水。美国、日本和欧洲官员都已经敦促台湾当局尽其所能确保芯片的稳定供应，因为这些国家的汽车制造商由于缺乏关键零部件而被迫推迟生产和闲置产能。

台积电发言人通过电子邮件声称，该公司已经削减了用水量，并订购了水车帮助供水，为可能的用水限制做好应对准备。从长远来看，台湾将拨款 170 亿元新台币（约合 39 亿元人民币），在 2026 年之前建造 11 座水回收厂。

台湾横跨西太平洋北回归线，通常雨量充沛。但以历史标准衡量，去年的天气显得 “异常干燥”。新竹市是台积电和联发科等公司总部的所在地，2020 年的降雨量仅为前年的一半。另一个主要的科技制造业中心台南，降雨量也明显减少。

台湾约 70% 的供水用于农业，20% 用于工业生产，其余被用于住宅和商业。台湾最近采取的措施包括休耕部分农田，这帮助节省了约 7.01 亿吨水，同时确保台湾可在 5 月下旬之前有足够的用水。台湾每年用水量约为 160 亿至 170 亿吨。

台风通常是台湾重要的降水来源，但去年却明显未能发挥作用。2020 年全年没有任何台风登陆台湾。台湾气象观测机构的数据显示，在过去的 100 多年里，该岛平均每年会遭受三到四次台风袭击。