松下意图收购机器学习公司 Blue Yonder：或花费近 65 亿美元

[上午9:43:48] 更新：松下发表声明对有关Blue Yonder的报道做出回应：目前尚未做出决定。

IT之家 3 月 9 日消息 据日经新闻昨日报道，日本松下（Panasonic）公司将以 64.5 亿美元 (约合 420 亿人民币)收购美国供应链和机器学习软件公司 Blue Yonder，这是这家日本电子公司自 2011 年以来最大的一笔收购。

松下去年以 860 亿日元（约合 51.5 亿元人民币）购买了 Blue Yonder 公司 20% 的股份，而剩余股权由美国投资基金黑石集团 ( Blackstone )和新山资本（ NewMountain Capital ）持有，而松下正和上述股东协商，考虑取得 Blue Yonder 所有股权。

IT之家了解到，Blue Yonder 主要业务是提供让供应链更有效率的软件，借由人工智能 (AI)技术来预测产品的需求和交付期，协助客户更有效率的管理供应链，改善生产效益。Blue Yonder 创立于 1985 年，2019 年度营收年增 8% 至约 10 亿美元（约 65 亿元人民币），目前在全球拥有约 3300 家客户，包含英国联合利华 (Unilever)、美国沃尔玛 (Walmart)、可口可乐等。

本次收购将加强松下的供应链管理服务，在新冠疫情期间，许多企业将注意力集中到供应链抗干扰能力上，松下借本次收购提高了自身在供应链业界的话语权。另外收购 Blue Yonder 也可以松下提升硬件产品的附加价值。松下在监视器和条码读取设备等产品拥有很高市场占有率，而借由将这些硬件产品和 Blue Yonder 的软件进行结合，就能提供具备高精准度的库存管理服务。

报道称，收购资金很可能来自松下的自有资金，不过也可能考虑贷款或其他融资方式进行收购。