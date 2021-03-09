研究机构：中美韩三国 5G 用户已达 3.15 亿

IT之家 3 月 9 日消息 据研究机构 Digitimes Research 数据显示，中国、韩国和美国的 5G 用户数量最近已经达到了 3.15 亿。这三个国家的 5G 用户渗透率到 2021 年可能会大幅提高，这要归功于三国政府对 5G 频谱的整合、5G 基站的推广以及 5G 的中低端移动设备的充裕供应。

Digitimes Research 的数据显示，美国在三国中表现最差，但今年有望缩小与中国和韩国的用户渗透率差距。

IT之家了解到，预计到 2021 年，中国的电信运营商合计将安装 132 万个 5G 基站，这将进一步提高中国 5G 的普及率。此外，电信运营商也表示，他们将开辟 5G 毫米波（mmWave）市场，但他们没有具体的时间表，因为中国政府尚未发布其毫米波频谱。

韩国已经发布了 5G 频谱，有可能在 2021 年年中重新分配相关的 5G 频谱，以鼓励电信运营商安装更多的 5G 基站，提高用户渗透率。而在美国，政府也加快了中端 5G 频谱的发布，旨在提高 5G 网络的渗透率和传输速度。

由于疫情爆发，欧洲 5G 频段的拍卖在 2020 年被推迟。不过，法国和奥地利等一些国家已完成频谱拍卖。