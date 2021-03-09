乘联会：汽车芯片的断供风险逐步化解，2 月新能源汽车零售销量同比增长 675%

IT之家 3 月 9 日消息 乘联会今日公布 2021 年 2 月份全国乘用车市场分析，2021 年 2 月乘用车市场零售达到 117.7 万辆，同比受到疫情影响最大的 2020 年 2 月增长了 371.9%，同比 2019 年 2 月增长 0.3%。2 月零售环比 1 月下降 45.5%，这相对历年的平均环比增速基本持平。由于今年春节较晚，加之新能源车火爆，2 月车市有较好的增长基础，传统车市场需求并不火爆。

IT之家了解到，2月新能源乘用车零售销量达到9.7万辆，同比增长675.0%，环比1月下降37.9%。2 月新能源乘用车市场多元化发力，销量突破万辆销量的企业有上汽通用五菱 20,819 辆、特斯拉中国 18,318 辆，比亚迪 10,245 辆。特斯拉生产达到 23,632 辆，今年出口表现出色。2 月的蔚来、理想、威马、小鹏、合众、零跑等新势力车企销量同比表现也很优秀。大集团新能源表现分化加剧，上汽、广汽表现相对较强。BBA 豪华车企的纯电动车全面量产，但缺乏亮点。

乘联会表示，从去年年底以来，汽车芯片的断供一直处在风口浪尖，但总体的压力并不大。目前的乘用车生产不足不等于直接的市场损失。据监测，当前车市终端零售价格相对稳定，没有出现明显的主力车型涨价趋势，这体现厂商与经销商库存对应危机能力较强。主流汽车芯片利润高，对适应性、可靠性、耐久性、合规性要求高，因此隐形成本和准入门槛高，整车厂商对供应商选择很谨慎。随着工信部装备司和国内电子企业全面推动芯片问题的缓解对策，作为技术极其成熟的汽车芯片，在这个难得的机会下，供给的新产能会逐步释放，加之国内受阻的芯片产能逐步恢复，车市销量受到芯片短缺的影响不应太大。