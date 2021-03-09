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一加 9/Pro 今日开启预约：搭载哈苏手机影像系统，3 月 24 日发布

2021/3/9 11:01:42 来源：IT之家 作者：山海 责编：远洋
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IT之家 3 月 9 日消息 今天早些时候，一加官方正式宣布，一加 9 系列新品国行发布会将于 3 月 24 日下午 14 点在上海东方体育中心召开。

目前一加 9 系列已经开启预约，预约截止至 3 月 24 日。

IT之家了解到，一加昨日召开影像交流会，宣布一加将与哈苏达成为期三年的合作，今年将成为 “一加影像年”。

据悉，一加 9 将首发搭载 IMX789 传感器，官方称花费上亿元打造这是一加有史以来投入成本最高的定制传感器。除了双原生 ISO、全像素全向对焦技术、实时 HDR 视频拍摄等，IMX789 还将提供 4K 120 帧的视频拍摄体验

此外，一加将推出 “哈苏专业模式”，为专业用户打造，除了可以灵活调整快门速度、感光度、白平衡等多种参数，还可通过峰值对焦功能快速精确对焦，并能拍摄具有 12 位色彩深度的 RAW 格式照片，捕捉高达 687 亿种颜色。

根据此前消息透露，一加 9 系列将包括一加 9、一加 9 Pro、一加 9R 三款机型。一加 9 预计将搭载骁龙 888 芯片，采用 6.55 英寸 120Hz 刷新率 FHD + 分辨率屏，尺寸为 70×151 mm，镜头部分将搭载索尼 IMX789 传感器，包括一加 9 Pro 的两颗主摄和 2MP 摄像头，内置 4500mAh 电池，附赠 65W 快充头，至少提供 8+128GB 的存储。

一加 9 Pro 将采用 6.7 英寸 120Hz 刷新率 AMOLED 屏，搭载骁龙 888 芯片，拥有哈苏加持的后置四摄（包括 48MP 主摄、50MP 辅助主摄以及 8MP 和 2MP 镜头），支持录制 8K 视频（30 FPS）和 4K 视频（120FPS），提供 12GB+128GB 存储，运行基于 Android 11 的氢氧系统。

一加 9R 预计将成为该系列中价格最低的一款，配备 6.5 英寸 90Hz FHD + 显示屏和骁龙 690 芯片，或将提供 8GB +128GB 存储空间，配备 64MP 主摄和 5000mAh 电池，至少 30W 快充。

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关键词：一加9

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