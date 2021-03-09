一加 9/Pro 今日开启预约：搭载哈苏手机影像系统，3 月 24 日发布

IT之家 3 月 9 日消息 今天早些时候，一加官方正式宣布，一加 9 系列新品国行发布会将于 3 月 24 日下午 14 点在上海东方体育中心召开。

目前一加 9 系列已经开启预约，预约截止至 3 月 24 日。

IT之家了解到，一加昨日召开影像交流会，宣布一加将与哈苏达成为期三年的合作，今年将成为 “一加影像年”。

据悉，一加 9 将首发搭载 IMX789 传感器，官方称花费上亿元打造，这是一加有史以来投入成本最高的定制传感器。除了双原生 ISO、全像素全向对焦技术、实时 HDR 视频拍摄等，IMX789 还将提供 4K 120 帧的视频拍摄体验。

此外，一加将推出 “哈苏专业模式”，为专业用户打造，除了可以灵活调整快门速度、感光度、白平衡等多种参数，还可通过峰值对焦功能快速精确对焦，并能拍摄具有 12 位色彩深度的 RAW 格式照片，捕捉高达 687 亿种颜色。

根据此前消息透露，一加 9 系列将包括一加 9、一加 9 Pro、一加 9R 三款机型。一加 9 预计将搭载骁龙 888 芯片，采用 6.55 英寸 120Hz 刷新率 FHD + 分辨率屏，尺寸为 70×151 mm，镜头部分将搭载索尼 IMX789 传感器，包括一加 9 Pro 的两颗主摄和 2MP 摄像头，内置 4500mAh 电池，附赠 65W 快充头，至少提供 8+128GB 的存储。

一加 9 Pro 将采用 6.7 英寸 120Hz 刷新率 AMOLED 屏，搭载骁龙 888 芯片，拥有哈苏加持的后置四摄（包括 48MP 主摄、50MP 辅助主摄以及 8MP 和 2MP 镜头），支持录制 8K 视频（30 FPS）和 4K 视频（120FPS），提供 12GB+128GB 存储，运行基于 Android 11 的氢氧系统。

一加 9R 预计将成为该系列中价格最低的一款，配备 6.5 英寸 90Hz FHD + 显示屏和骁龙 690 芯片，或将提供 8GB +128GB 存储空间，配备 64MP 主摄和 5000mAh 电池，至少 30W 快充。