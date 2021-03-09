货拉拉再上热搜：司机称其会员费随意涨价，不交钱一天只能接两单

IT之家 3 月 9 日消息 今日 “货拉拉”再度冲上微博热搜，起因是该平台下司机郭先生称其会员费价格随意调涨，会员费原价为 599 到 1099 不等。如果司机未按时续费，价格会上涨 200 元，同时限制司机接单，一天只能接两单。郭先生以及其他司机都称这是霸王条款，他们可以接受会员制度，但是无法接受会员价格随意上涨。

对此，沸点视频采访货拉拉相关负责人，他表示货拉拉的会员费购买是司机师傅们的自愿行为，并不存在强制购买，在北京区域，司机不购买会员，每天也可以在平台接 2 单。同时，平台和司机签订的协议中也保留了平台进行会员费调整的权利，本次出现价格不同是北京会员费调整，在 2 月份就已遵照相关法规提前通知和公示，并且在 App 强提醒。会员费标准调整与司机是否购买会员、是否续费无任何关联，不存在 “没有续费会员下个月就涨价 200 元”，会员费从未针对单独司机做调整。

IT之家了解到，此前，#23 岁女孩在货拉拉车上跳窗身亡 #、# 货拉拉涉事司机被批捕 #、# 央视评货拉拉事件中似是而非的声音 #等有关话题都曾登上新浪微博热搜榜。在 2 月 6 日晚 9 点，湖南长沙 23 岁的女孩从货拉拉副驾驶跳窗，因后脑着地，经抢救无效不幸离世。逝者家属发声指司机途中三次偏航，未按导航路线行驶，且货拉拉车内无录音录像设备。家属称货拉拉方面消极应对，事发 4 天后才见到相关工作人员。

该事件立刻引爆舆论，网友纷纷质疑货拉拉是否存在监管不当，安全服务缺失等问题。

IT之家了解到，3 月 3 日，长沙市公安局高新区分局通过其官方微信发布关于周某春涉嫌过失致人死亡案件的情况通报，涉事司机周某春（男，38 岁，长沙市岳麓区人），因涉嫌过失致人死亡罪，被公安机关依法刑事拘留。

对此，许多网友认为此次女乘客跳车事件背后的真正原因是平台垄断下的资本逐利行为，不愿为乘客安全而负担相应成本，女孩和司机都是受害者。