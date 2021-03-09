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文石新一代彩色墨水平板 Nova3 Color 上市：色彩更加鲜艳清晰

2021/3/9 15:24:04 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 3 月 9 日消息 根据文石官方的消息，今天新一代彩色墨水平板 Nova3 Color 正式上市，支持读书、批注、写字、绘画，拥有彩色显示效果，配备安卓 10 开放系统，售价 2780 元。

IT之家了解到，Nova3 Color采用的是E Ink 第三代Kaleido Plus技术的护眼彩色墨水屏幕，它基于Kaleido方案优化了色彩打印精度与导光板结构，显示效果和色彩还原能力大大提升，混色现象明显降低，色彩显示效果更清晰细腻。官方表示，在屏幕素质提升+BOOX独有的色彩优化算法+先进的深度刷新模式加持下，Nova3 Color的屏幕色彩饱和度较上代提升了3倍，对比度较上代提升了23%，显示残影和颗粒感大大减轻，色彩看起来更鲜艳，图像看起来更清晰。

Nova3 Color采用了高性能、低耗能的八核CPU，运行业内领先的安卓10.0开放系统，综合性能较上代Nova2提升20%，可以下载各种App应用。内设3+32GB超大内存，且支持最大512G OTG内存拓展。

文石BOOX Nova3 Color支持4096级超低延迟压感手写，内置几十种笔记模板，支持钢笔、毛笔、圆珠笔、铅笔、马克笔5种笔触，彩屏笔记颜色增加到16种。

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