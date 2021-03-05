消息称华为旗舰平板将与华为 P50 系列一同发布

IT之家 3 月 5 日消息 数码博主 @科技 du 今日透露，荣耀将推出一款搭载非麒麟芯片的平板电脑，而华为新款旗舰平板电脑将与新一代 P 系列旗舰华为 P50 一同发布。

IT之家曾报道，爆料博主 @长安数码君 表示，华为将在 3 月和 5 月推出入门级智慧屏 A 系列和 8K 系列智慧屏新品。而该博主也对此表示肯定。

华为上个月有多款设备通过国家 3C 质量认证入网，包括一款标配 40W 快充充电器的平板电脑和 4G 手机、5G 手机以及多款路由器等。

数码博主 @数码闲聊站 此前爆料称，上述平板电脑大概率就是搭载麒麟 9000 芯片的华为旗舰平板 MatePad Pro 2，代号为 Wanger，有 12.2 英寸华星屏和 12.6 英寸三星屏两个版本，均支持高刷新率。

根据此前爆料消息，华为这款高端平板采用 12.9 英寸高刷新率（或为 120Hz ）的 OLED 大屏，有可能会有大尺寸版本，还会带来一些新的改变，例如超窄边框非挖孔屏、轻薄金属机身等。

华为在去年 5 月推出国内首款 5G 平板华为 MatePad Pro 5G，搭载麒麟 990 5G SoC；7 月发布了 MatePad 10.8，搭载了麒麟 990 芯片；后又在九月推出了 MatePad 5G ，搭载麒麟 820 芯片。