美国 ITC 对半导体设备等启动 337 调查，三星指责爱立信侵犯其专利权

据中国贸易救济信息网消息显示,美国国际贸易委员会(ITC)正式对半导体设备、包含该设备的无线基础设施及其组件启动 337 调查。

今年 2 月 4 日,韩国 Samsung Electronics Co., Ltd., of Gyeonggi-do, Korea、美国 Samsung Austin Semiconductor, LLC, of Austin, TX 向美国 ITC 提出 337 立案调查申请,主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品侵犯了其专利权,请求发布有限排除令、禁止令。

瑞典 Ericsson AB of Stockholm, Sweden、瑞典 Telefonaktiebolaget LM Ericsson of Stockholm, Sweden、美国 Ericsson Inc. of Plano, TX 为列名被告。

据悉,2021 年 1 月 15 日,美国 Ericsson Inc. of Plano, Texas 和瑞典 Telefonaktiebolaget LM Ericsson of Sweden 也向美国 ITC 提出 337 立案调查申请,主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品侵犯了其专利权,请求美国 ITC 发布有限排除令、禁止令。美国 Samsung Electronics America, Inc., of Ridgefield Park, NJ、韩国 Samsung Electronics Co. Ltd. of Gyeonggi, Republic of Korea 为列名被告。

2 月 16 日,美国 ITC 投票决定对特定蜂窝通信基础设施系统、组件及其下游产品启动 337 调查。