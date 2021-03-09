S21 新功能下放，国行三星 Note 20、Fold2 获推 One UI 3.1：默认开启 5G SA，新增百度网盘

IT之家 3 月 9 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，三星在本月初向国行 Galaxy Note 20 系列推送了 One UI 3.1 更新，此前已在 1 月份推送 One UI 3.0 版本，基于安卓 11。

此次更新包体积约 1.3GB，带来了大量新功能以及安卓安全补丁更新，包括大部分 Galaxy S21 系列的功能，但似乎没有导演模式等小特性。

更新内容如下：

日历

- 从事件标题中提取日期和地址并推荐自动注册。

- 从 SamsungConnet 设备接收通知。此类设备还具有指定的时间表通知。

照相机

- 照相机的性能已提升

显示

- 增加了眼睛舒适度保护功能（疑为 DC 调光，但目前尚未证实）。

- 屏幕的色温会根据一天中的时间自动调整。

Buds 自动切换

- 支持在 Galaxy 手机和平板电脑之间自动切换 Buds。

提醒

- 从提醒备忘录中提取日期和地址，并推荐自动注册以及根据情况提醒重要信息。

分享表单

- 现在，可以通过删除之前拍摄的照片的位置信息，然后再分享或发布到社交媒体上，以此来保护您的隐私。

社交平台

- 同步使用注册的同一三星帐户在不同设备上创建的有效链接。

- 已简化社交媒体服务的使用。只需登录您的三星帐户，即可与朋友们分享个人资料、照片、笔记、计划等等。

图片编辑器

- “对象橡皮擦”功能已添加到 “图片编辑器”中的 “实验室”。

- 使用 “对象橡皮擦”功能可以擦除照片中您不需要的对象。

• 新添加的应用程序 - 百度网盘

• 移除 5G SA（独立组网）开关，设置默认为开启

• 应用了最新的安卓安全补丁

- 提高了设备的安全性。

此外，三星 Galaxy Z Fold2 也在昨日推送了 One UI 3.1 更新，版本号为 F9160ZCU1DUB7，功能更新如下：

日历

- 从事件标题中提取日期和地址并推荐自动注册。

- 从 SamsungConnet 设备接收通知。此类设备还具有指定的时间表通知。

照相机

- 照相机的性能已提升

显示

- 增加了眼睛舒适度保护功能。

- 屏幕的色温会根据一天中的时间自动调整。

Buds 自动切换

- 支持在 Galaxy 手机和平板电脑之间自动切换 Buds。

提醒

- 从提醒备忘录中提取日期和地址，并推荐自动注册以及根据情况提醒重要信息。

分享表单

- 现在，可以通过删除之前拍摄的照片的位置信息，然后再分享或发布到社交媒体上，以此来保护您的隐私。

社交平台

- 同步使用注册的同一三星帐户在不同设备上创建的有效链接。

- 已简化社交媒体服务的使用。只需登录您的三星帐户，即可与朋友们分享个人资料、照片、笔记、计划等等。

图片编辑器

- “对象橡皮擦”功能已添加到 “图片编辑器”中的 “实验室”。

- 使用 “对象橡皮擦”功能可以擦除照片中您不需要的对象。

移除 5G SA（独立组网）开关，设置默认为开启。