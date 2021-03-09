《CSGO》《DOTA2》发布退款公告：针对未接入蒸汽平台玩家

IT之家 3 月 9 日消息 今日《CSGO》和《DOTA2》的官方同时发布了退款公告，主要面向未接入国内蒸汽平台的玩家，如果这些玩家账号此前仍然存留部分 CS:GO 点数或刀币余额，可以在 2021 年 3 月 9 日上午 10 点至 2021 年 4 月 9 日上午 10 点期间，根据相关页面的指引进行退款。

《CSGO》点数退款公告：

CS:GO 国服已于 2021 年 2 月 9 日接入蒸汽平台进行先锋测试。对于未选择接入的玩家，如果您的账号仍然存留部分 CS:GO 点数余额，可以在 2021 年 3 月 9 日上午 10 点至 2021 年 4 月 9 日上午 10 点期间，使用您的完美世界通行证或 Steam 帐户登录退款页面，根据页面提示，自助进行 CS:GO 点数退款申请。 蒸汽平台测试期间，您依然可以免费畅玩 CS:GO 国服，您的游戏行为及游戏帐户将不会发生任何变化，对此您无需担心。蒸汽平台将继续为您带来 CS:GO 超顺畅的竞技体验，此刻抢先接入蒸汽平台，感受 CS:GO 的竞技魅力！

《DOTA2》刀币退款公告：

DOTA2 国服已于 2021 年 2 月 9 日接入蒸汽平台进行先锋测试。对于未选择接入的玩家，如果您的账号此前仍然存留部分刀币余额，可以在 2021 年 3 月 9 日上午 10 点至 2021 年 4 月 9 日上午 10 点期间，使用您的完美世界通行证或您的 DOTA2 帐户登录退款页面，根据页面提示，自助进行刀币退款申请。 蒸汽平台测试期间，您依然可以免费畅玩 DOTA2，您的游戏行为及游戏帐户将不会发生任何变化，对此您无需担心。蒸汽平台将继续为您带来 DOTA2 超顺畅的竞技体验，此刻抢先接入蒸汽平台，感受 DOTA2 竞技魅力！

IT之家发现两篇退款公告近乎一个模子里刻出来的，估计为同一个小编所写。

IT之家了解到，CSGO 全称为《反恐精英：全球攻势》，是一款由 VALVE 与 Hidden Path Entertainment 合作开发、Valve Software 发行的第一人称射击游戏。游戏是以 1999 年的 “CS”为原型制作的新作，该作在团队竞技游戏模式的基础上加以开发。游戏将玩家分为反恐精英（Counter Terrorists/CT）阵营与恐怖份子（Terrorists/T）阵营两队，每个队伍必须在一个地图上进行多回合的战斗。赢得回合的方法是达到该地图要求的目标，例如拆弹或放置炸弹，或者是完全消灭敌方玩家。

IT之家了解到，《DOTA2》也被称作《刀塔 2》，由《DOTA》的地图核心制作者 IceFrog（冰蛙）联手美国 Valve 公司研发的一款游戏，于 2013 年 4 月 28 日开始测试，发布中文名 “刀塔”，是该系列的第二部作品。《DOTA2》完整继承了原作《DOTA》一百多位的英雄，并脱离了上一代作品《DOTA》所依赖的《魔兽争霸 Ⅲ》引擎的多人即时对战游戏，《DOTA2》的世界由天辉和夜魇两个阵营所辖区域组成，有上、中、下三条主要的作战道路相连接，中间以河流为界。每个阵营分别由五位玩家所扮演的英雄担任守护者，他们将以守护己方远古遗迹并摧毁敌方远古遗迹为使命，通过提升等级、赚取金钱、购买装备和击杀敌方英雄等手段达成胜利目标。