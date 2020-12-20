《CS:GO》 更新公布 2021 年服役勋章，新增一键发枪功能

IT之家12月20日消息 作为目前世界范围内最火的 FPS 游戏，《CS:GO》 近期发布了一系列更新，开启了持续 16 周以上的 “狂牙大行动”。12 月 18 日，《CS:GO》 又发布了一个重要更新，展现了 2021 年服役勋章的样子。

新的勋章设计风格与之前类似，同样为金色底色搭配中央的五角星。2021 年的勋章配有一对展开的翅膀，中央有一枚皇冠，设计更加亮眼有辨识度。

与之前一样，该勋章分为 6 个等级，玩家在达到 40 级满级之后勋章会按照灰、绿、蓝、紫、深粉、红的顺序变更颜色。勋章、等级的高低不意味着玩家水平的强弱，仅代表玩家在官方服务器游戏的时长以及成就。在 2021 年 1 月 1 日，新版勋章将会自动获得，同时玩家 2020 年的勋章也会保留。

本次更新还修复了 “狂牙大行动”的一些错误，修复了新人物的模型以及任务结束的动画。在进行任务时，玩家将不会获得超过数量的星星奖励。在进行狂牙大行动优先竞技模式的时候，投票踢出玩家的功能将取消。特定任务时显示击杀距离的 UI 显示也得到了修复。

IT之家了解到，本次更新最重要的功能变化在于新增了单独发枪的按键。此前玩家在回合开始经济有剩余的时候，往往需要购买武器发给没有经济的队友。然而这需要先扔下自己已有的枪支才可以购买，此时扔下的枪支就会自动被身边的队友收到。如果发生这种情况，就需要与队友沟通交换枪支，造成了不便。

新功能允许在购买武器的同时按住一个按键，默认为左 Ctrl，这样购买以后武器就会自动掉落，不会影响自己手持的现有武器。用户可以自定义这个按键来方便使用。

这次更新还修复了大量地图的细节错误，修复了游戏人物发言的语法错误。