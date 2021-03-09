继顺丰后，申通入局社区团购：联手盒马发力短链配送

IT之家 3 月 9 日消息 据北京商报，申通已经和盒马开始就社区团购网格仓业务进行合作，双方合作的模式为盒马与申通快递网点共建网格仓，申通作为代运营方，提供网格仓资源和配送服务。

据悉，申通快递总裁王文彬表示，申通已经在和盒马在湖南、湖北开始合作网格仓业务；通过和盒马的合作，申通希望孵化新一代短链配送能力，转变配送模式，满足社区团购、C2M 等创业业务的需求。

IT之家了解到，目前生鲜电商普遍采用两种模式，一种是前置仓，另一种是网格仓。可以简单理解为配货点和中转点，目前社区团购大多采用隔天到货的配送模式，也就是特殊的网格仓模式。商户从接单后自中心仓配送到需要的网格仓。

王文彬还表示，对于申通而言，网格仓是传统仓内模式的缩小版，与申通原有能力相对匹配。此外，申通快递在试水网格仓业务的同时也在和业界其他社区团购品牌进行洽谈。

就目前来看，较为知名的社区团购包括十荟团、兴盛优选、同程生活、食享会、阿里巴巴、京东、美团、拼多多、滴滴、每日优鲜、顺丰等（腾讯参投以上多个企业，但无直接产品故不计算在内），不知道这次申通的入局会不会给整个市场带来一些变化。

值得一提的是，目前市场监管总局近期对于社区团购监管愈发严格，出台了“九个不得”等明确规定并要求各社区团购平台严格遵守，包括不得通过低价倾销、价格串通、哄抬价格、价格欺诈等方式滥用自主定价权等。

此外，全国人大代表、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾在两会建议中表示，经验表明，P2P、共享单车、长租房和社区团购，尤其要关注用户的资金安全，必须严格纳入监管。