中国电信回应 “缺芯”：不影响 5G 部署，能按期完成任务

IT之家3月9日消息 中国电信今日公布了 2020 财年的财报，全年营收 3936 亿元 同比增长 4.7%；移动用户份额提升至 22.0%，5G 套餐渗透率 24.6%。

据第一财经，中国电信副总经理刘桂清在业绩会上表示：

从目前的情况来看，我们 2021 年整个 5G 网络设备相关的芯片以及 5G 手机所需要的芯片不受影响。各位投资者完全没有必要担心 2021 年 5G 的设备，不会受目前所谓的芯片紧缺的影响，我们还是有信心能够按期完成工程建设任务。

IT之家了解到，中国电信去年营收 3936 亿元，同比增长 4.7%；服务收入 3738 亿元，同比增长 4.5%；EBITDA 为人民币 1189 亿元，同比增长 1.4%，本公司股东应占利润为人民币 209 亿元，同比增长 1.6%，每股基本净利利为为人民币 0.26 元。

财报显示，中国电信 5G 套餐用户达到 8650 万户，渗透率 24.6%。移动用户达到 3.51 亿户，净增 1,545 万户，用户市场份额提升至 22.0%。有线宽带接入收入 719 亿元，同比增长 5.1%，智慧家庭收入 111 亿元，同比增长 37.5%。