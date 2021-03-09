微软量子计算论文撤回，曾登 Nature 引热议

3 月 9 日消息，本周一，顶级学术期刊《自然》上一篇有关于量子计算的论文被撤回。根据其撤回声明，这篇论文因研究人员的校准问题，导致论文数据有误，不足以得出实验结论。

该论文由微软赞助荷兰代尔夫特理工大学 Leo Kouwenhoven 及其团队完成，之前微软称，这篇论文的发表是构建量子计算机的关键性突破，撤回论文因此在当时备受关注。

《自然》撤稿声明链接：点击查看

一、美、澳科学家质疑论文数据不实，研究团队撤稿道歉

这篇论文 2018 年发表在《自然》上，声称其研究团队找到了马约拉纳粒子存在的证据，论文名称为《量子化马约拉纳电导模型（Quantized Majorana conductance）》。

论文链接：点此查看

根据著名杂志 WIRED 此前的报道，美国匹兹堡大学的 Sergey Frolov 和澳大利亚新南威尔士大学的 Vincent Mourik 曾要求 Leo Kouwenhoven 团队公布 2010 年以前马约拉纳粒子实验的全部数据。

当收到该论文的完整数据后，他们怀疑一些没有支持论文观点的数据被隐藏了起来。

周一，论文团队在《自然》上发表撤稿声明，承认了 Sergey Frolov 和 Vincent Mourik 的说法。

声明中 Leo Kouwenhoven 及其团队称，实验数据被 “不必要地修正了”。当他们重复该实验时，他们发现论文中存在一个校准错误，这个错误扭曲了所有的原始数据。

Leo Kouwenhoven 团队为其论文科学严谨性的不足向公众表示道歉。

二、代尔夫特理工大学调查：并非故意，需要反思

Sergey Frolov 和 Vincent Mourik 的怀疑也使代尔夫特理工大学进行了调查，四位与该项目无关的物理学家参与了调查。

本周一，调查结果显示，研究人员并非故意修改实验数据，而是 “被一时的兴奋所迷惑”，并选择了符合他们所期望的数据。

该调查最后用诺贝尔物理学奖得主理查德 · 费曼的原话进行了总结：“别愚弄你自己 , 记住 , 你是最容易被自己愚弄的人。”

代尔夫特量子研究中心的科学主管 Lieven Vandersypen 在一份声明中称，文章的撤回对研究中心来说是一个挫折，并认为研究人员需要对此进行反思，科学届也应当重视这种问题。该中心将继续与微软进行合作。

《自然》的发言人对此发表声明，《自然》的目标是迅速更新科学记录。如果一篇论文发表的结果受到质疑，而且问题较为复杂，编辑和论文作者需要时间来判断真伪。

三、微软另辟蹊径，利用马约拉纳粒子研究量子计算

马约拉纳粒子长期以来一直没有被探测到，仅存在于理论中。其概念由意大利物理学家埃托雷 · 马约拉纳在 1937 年提出，马约拉纳认为该粒子自身就是其反粒子，假设提出第二年他就人间蒸发了，这也为马约拉纳粒子的研究增添了一份神秘色彩。

近年来，谷歌、IBM 等科技巨头以及一些初创公司都展示了令人印象深刻的原型机，但目前还没有量子计算机可以真正地投入使用。

微软则采用了另外一种技术实现量子计算，其认为如果采用马约拉纳粒子，它将比其他公司更快地制造出实用的量子硬件。

自 2004 年以来，微软一直在推进量子计算项目。Leo Kouwenhoven 在微软的支持下取得了令人鼓舞的成果，并于 2016 年加入微软。

微软负责量子计算的副总裁 Zulfi Alam 称，研究团队对这一事件的处理是 “科学验证流程发挥作用的极好案例”，并宣布微软对开发量子计算机依旧充满信心。

结语

各巨头争先研发量子计算机，微软进展或因此放缓量子计算机几年来一直是一个比较火热的话题，这种计算机是存储并处理亚原子尺度信息的设备，处于下一代计算机硬件发展的最前沿。如果研发成功，量子计算机将具备超强的并行计算与模拟能力。

IBM、谷歌、微软等科技巨头都在对此进行研究，希望能够领先对手取得优势。这次 Leo Kouwenhoven 的论文爆出数据问题，可能会影响微软量子计算项目的研发进度。