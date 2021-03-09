我们自己的重型火箭：长征九号有望五年内实现飞天，肩负载人登月、探测火星等任务

IT之家 3 月 9 日消息 上周五，中国航天集团六院研制的 500 吨级液氧煤油火箭发动机全工况半系统试车取得圆满成功，为后续重型运载火箭工程研制打下坚实基础。

据央视，中国航天科技集团有限公司副总经理李洪今日接受采访时表示，十三五”期间，我国成功研制出了大、中、小型新一代运载火箭，长征五号系列火箭是目前我们国家现役火箭在应用发射当中轨道能力、进入空间能力最大的火箭。我们以长征七号、长征八号为代表的中型火箭也是进入了这样的一个应用期，还有小的火箭、液体火箭叫长征六号运载火箭。

她还表示，我们追求的目标是万无一失，对我们来说只有满分和零分的区别。我国火箭目前发射成功率处于世界领先水平，2020 年 39 次的高密度发射也表现优异。

随着长征八号发射成功，填补了我国太阳同步轨道运载能力的空白，也在可重复使用技术、智慧火箭等方面进行了探索。虽然它现在还是一次性的，但它将来的应用前景还是很大的。

此外，今年，我国将实施空间站核心舱发射、货运补给、载人飞行等多次任务，并于 2022 年前后完成空间站在轨建造，建成在轨稳定运行的国家太空实验室。我们将使用长征五号 B 来发射核心舱，用长征七号发射货运飞船，用金牌老将长征二号 F 火箭发射载人航天器，将航天员编组团队送上天。

IT之家了解到，她还透露，除了空间站建造我们现在还有一个 “大块头”值得期待。

她指的就是我国正研制的超重型长征九号火箭。该火箭具有 100 吨近地轨道运载能力，是长征五号的 4 倍。随着 500 吨级液氧煤油火箭发动机的研制工作已取得成功，这款火箭将肩负起未来的载人登月、探测火星等任务。

李洪表示，五年内长征九号有望实现成功飞天，“一旦那些技术被攻克，工业制造能力做好了准备，也是很快的。我认为‘十四五’后期应该能够实施。如果是大于现在的长征五号火箭 4 倍能力的运载，将来要在深空探测方面可以投送更多的有效载荷，可以有更多的探测形式，甚至于布局落月之后的一些试验等，对全球、对中国（来说）整个的科技探索、科技实施空间就更大了。”

也就是说，长征九号有望在五年内实现发射，二长征九号的成功将意味着载人登月就具备实现的能力了。



总的来看，这是十四五规划里又一个重要的里程碑。这是综合国家实力的表现，长征九号将成为我们完全自主研发的重型火箭，是人类火箭的顶峰级别选手，哪怕是与美国 NASA 正研制的 SLS Block 2 相比也不虚。根据设计，这款火箭部分设备将实现可回收再利用，预计在 2030 年进行发射。

作为对比，NASA 所使用的 SLS Block 2 设计高度 111.3 米，近地轨道有效载荷 130 吨，起飞推力 4750 吨，地月转移轨道有效载荷 45 吨，预计将于 2029 年发射。