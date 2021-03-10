贝索斯宣布地球基金 CEO 人选，10 年要花光 100 亿美元应对气候变暖

北京时间 3 月 10 日凌晨消息，据报道，全球首富、亚马逊公司首席执行官贝索斯已经成为知名的慈善家，推出了各式各样的慈善或公益项目。3 月 9 日，贝索斯为个人的 “地球基金”（总规模 100 亿美元）宣布了首席执行官人选。

▲安德鲁 · 斯蒂尔（Andrew Steer）

在社交媒体上，贝索斯宣布，安德鲁 · 斯蒂尔（Andrew Steer）将担任地球基金首席执行官。他此前曾经担任环保领域非营利智库 “世界资源研究所”的总裁和首席执行官。斯蒂尔已经接受了贝索斯的任职邀请。

贝索斯表示：“对于能够邀请到安德鲁，劳伦（贝索斯女友劳伦 · 桑切斯）和我都感到很兴奋，期待地球基金和其他合作伙伴的最新发展。”

据悉，贝索斯女友桑切斯参与了地球基金的运作，在过去几次和基金协助机构的会谈中，桑切斯有出席。

地球基金是贝索斯在去年二月推出的公益慈善项目，主要目标应对全球气候暖化问题，该基金计划给科学家、活动价和相关机构提供资金，帮助保护自然环境。

去年 11 月，贝索斯宣布了地球基金的第一批援助机构，这些机构一共获得了 7.91 亿美元的资金支持。受帮助的一些机构包括了 “自然保护组织”、“自然资源守护理事会”、“世界野生动物基金”以及 “世界资源研究所”（斯蒂尔领导的机构）。

地球基金介绍说，在面试和最终招聘斯蒂尔的过程中，贝索斯本人亲自参与。除了领导世界资源研究所之外，斯蒂尔还和一些全球环保和经济问题相关的组织有密切联系，更早之前，他还曾经在世界银行供职。

在推特网站的多个帖子中，斯蒂尔表示，下一步，地球基金将会对科学家、非政府组织、活动价和私营领域提供资金，协助推进新技术开发、投资、政策变化等活动。

斯蒂尔透露，贝索斯计划从现在到 2030 年，地球基金要积极进行资金捐助，争取花完所有基金。另外，地球基金资助的一个焦点领域，是关注全球气候暖化对于贫困和边缘化社区的影响。

值得一提的是，不久前，亚马逊宣布了贝索斯交接班计划，今年晚些时候，贝索斯将辞去首席执行官职务，由公司云计算业务负责人贾西接手。贝索斯将把更多的个人时间用于公益慈善项目和个人兴趣项目，比如地球基金、“亚马逊第一日基金”，他私人旗下的民营太空公司 “蓝色起源”，以及《华盛顿邮报》。