爱立信不参加 MWC 2021，GSMA：尊重其决定，将以虚拟平台为无法到场者提供支持

据 Mobile World Live 报道，全球移动通信系统协会（GSMA）对爱立信不参加今年 MWC 巴塞罗那现场活动的决定作出回应，表示尊重这一决定，指出其虚拟平台的发展将为无法现场参会的人们提供支持，并再次强调将采取一系列严格的健康与安全措施来保护现场参会者。

“我们理解并非所有人都能参加 2021 MWC 巴塞罗那（现场活动）。”该协会 3 月 9 日表示，“这就是我们开发了业界领先的虚拟活动平台的原因，它将确保每个人都可以享受独一无二的 MWC 体验。我们提供了现场和虚拟的选项，以便 MWC 巴塞罗那的所有朋友都能以适合自己的方式参加。”

GSMA 补充说，它期待着欢迎供应商回到巴塞罗那，参加其未来的旗舰活动。

此前，爱立信以新冠疫情的 “持续影响”为由，宣布将不参加今年的 MWC 巴塞罗那活动。

在一份声明中，这家瑞典供应商表示：“这一决定虽然令人遗憾，但反映了在全球推出疫苗接种计划的同时，我们从人员和旅行的角度出发管控疫情的预防措施。我们期待有机会重新参加未来的活动，并继续与 GSMA 和行业伙伴密切合作。”

爱立信的决定是在 GSMA 概述了其对 2021 MWC 巴塞罗那的健康与安全计划的几小时后作出的。