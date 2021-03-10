中国电信 2021 年目标：5G 用户净增 8000 万户

3 月 9 日，中国电信公布 2020 年全年业绩，报告期内实现经营收入为人民币 3936 亿元，同比增长 4.7%；服务收入为人民币 3738 亿元，同比增长 4.5%，其中移动服务收入为人民币 1817 亿元，同比增长 3.5%；固网服务收入为人民币 1921 亿元，同比增长 5.5%；净利润人民币 209 亿元，同比增长 1.6%。

此外，中国电信也在今日宣布将申请 A 股发行并在上海证券交易所主板上市。当被问及是否因纽交所退市决定而启动回 A 计划时，中国电信董事长柯瑞文指出，A 股发行是中国电信重大发展举措，也是当前十分难得的战略机遇期，不仅为了募集资金，更打算引入战略投资者，以促进发展机会。中国电信在美国上市时始终遵守监管要求，并高度重视各地投资市场及投资者，已就纽交所决定申请复议。

2020 年，中国电信移动用户数净增 1545 万户，全行业领先，移动用户数达到 3.51 亿户，5G 套餐用户达到 8650 万户，渗透率达到 24.6%。柯瑞文指出，今年中国电信目标移动用户数净增 1200 万户，5G 用户套餐净增 8000 万户，宽带用户净增 500 万户。今年资本开支预算为 870 亿人民币，同比增长 2.6%，其中 5G 资本开支约 397 亿元，目标在用 5G 基站增至 70 万站。

中国电信总经理李正茂表示，去年全年 5G ARPU 值为 65.6 元，较去年上半年的 80 元余大幅下降，主要是由于 5G 发展初期用户基数较低，且多为高端用户，因此 ARPU 值整体水平较高。