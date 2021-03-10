Android 11 在美国采用率已达 25%，成为历代普及最快

3 月 10 日下午消息，根据网站通讯流量监测机构 StatCounter 的数据，迄今为止，Android 11 在美国的采用率是所有 Android 版本中最快的。截至本月，Android 11 正式发布 6 个月便占据了手机和平板电脑 Android 版本市场 25% 以上的份额。

▲25% 已经是个了不起的数字

Android 系统跟 iOS 最大不同便是其碎片化，这为它的普及带来不小困难。根据这份统计，Android 10 仍是美国使用最广泛的版本，其市场份额为 33%。

在全球舞台上，Android 10 则凭借其 41% 的市场份额同样成为无可争议的领导者。并且 Android 10 也然是欧洲和亚洲最受欢迎的版本。

▲历代安卓在发布 10 个月之后的采用率

Android 11 仍在努力追赶。25% 这个数字已经是历代系统中普及最快的，这数据表示，Google 针对 Android 的更快推出计划似乎正在获得回报。相比之下，发布 10 个月后，Android 10 的采用率只有 8.2%。

当然，需要注意的是，StatCounter 报告中使用的 Android 11 采用率不是官方数据，而且仅代表美国市场数据。Android 系统更新的最大阻力仍是碎片化，尤其是中国手机厂商们，几乎都采用自研 Rom（类似 MIUI 等），大版本的 Android 系统更新，需要等厂商进行适配。