那些陷在网贷沼泽中，挣扎求生的年轻人

“如果时光可以倒流，我希望回到第一次下载网贷App的那一天，狠狠的扇自己一耳光，从一开始就堵住这个无底洞……”说到网贷对自己生活的影响，陆凯悔不当初。

“无门槛、低息、秒贷”“不上征信，只要有身份证就可以贷”，网贷平台的广告语如此轻描淡写却又引人注目，挑动着每一个为钱所困的年轻人，年轻人及时享乐的消费观，透支着当代年轻人本就干瘪的钱包，于是乎门槛极低的网贷成为了享受生活的“捷径”。

据2019年《中国消费年轻人负债状况报告》显示，在中国年轻人中，总体信贷产品的渗透率已经达到86.6%，中国年轻人实质负债人群约占整体年轻人的44.5%，在90后一代的身上，人均负债已经高达12万！

这些数字背后更令人感到害怕的是，很多年轻人负债的原因并不是房子、车子这些生活压力，而仅仅是为了购买奢侈品、给游戏充值、酒吧消费......

很多人不理解，为什么现在的年轻人，随随便便就能过上“高品质”的生活，不需要刻苦读书，也不需要熬夜加班，依然可以在“付款”时潇洒的两手一挥，物质需求轻易地就被满足了。

在这些看似“大手笔”、“潇洒”消费的背后，到底隐藏着多少被网贷折磨的“痛不欲生”？

3个人，3个故事，各有各的不幸

01、来钱太快太容易，迷失于纸醉金迷

“每天都在想着怎么还钱，吃不下睡不好，成绩一落千丈”，2年的时间，陆凯从一个积极向上的大学生，变成困在网贷牢笼的“失意人”。

最初陆凯只是为了资金周转。“大二的时候，宿舍铺天盖地都是扫楼发的校园贷传单，刚开始没想着碰，有一次因为生活费周转不开，抱着试一下的态度下载了某网贷App，借了五千，想着分十二期还没有什么压力，电子版的借贷合同都没看就点了确认，没超过1小时钱就到账了，没想到这竟然是噩梦的开始。”

银行卡突然到的“巨款”让陆凯又惊又喜：居然真的只凭身份证就借到这么多的钱，不用找同学和父母开口借钱或要钱，而且比自己做兼职攒钱快太多了。“钱多了，消费也就大胆了，拿到钱第一时间就给自己买了心心念念许久的球鞋，然后又请舍友们下了馆子”。陆凯承认，钱来得太快太容易，反而没有学会珍惜，而是养成了挥霍的毛病。就这样，五千块钱在半个月之内被挥霍一空。

很快，第一期还款时间到了，尝到第一次网贷的“甜头”，陆凯开始在别的平台借款。本来打算用新平台的钱去还第一个平台的钱，但只还了一期之后，剩下的钱又被陆凯拿去消费一空……就这样他开始了以贷养贷、拆东墙补西墙的生活。

“网贷平台利息很高，很快，父母给的生活费和找同学借钱还款已经无法弥补利滚利的大窟窿。我仔细算了一下，2年的时间，一共借了二十多个平台，共欠款超过10万！自己实际到手一共不到6万！” 承受着巨大的经济压力，每天都在想着如何还钱的陆凯成绩一落千丈，多项科目挂科。

对于自己的困局，陆凯一直不敢和父母坦白，觉得愧对父母这些年对自己的付出和期待。但他最终还是放下了面子，截止发稿，陆凯已向父母坦白，父母用积蓄将绝大部分平台欠款还完，拯救了一个站在悬崖边涉世未深的年轻人。

02、走出校园，感受来自社会的“鞭打”

第二个故事来自出入社会的李健，他去年刚毕业，目前在北京某创业公司上班，月薪八千，目前网贷负债5万+。

说到为何借网贷，李健很是无奈，“刚毕业离开校园，租房、找工作这些都需要花钱，生活成本陡增，自己家里并不富裕，为了让父母不担心，我拒绝让父母在毕业后给生活费。但房租一个月三千，刚开始没有找到工作，在第二个月交房租时，实在拿不出钱，于是借了网贷，最后生活却离不开网贷了。”

图源：网络

在李健的手机里，微信和支付宝余额加起来不超过100块钱，网贷App有14个之多。这些小额贷款从1000元至8000元不等，有的账单被分期再分期，利息也是一层套一层的往上叠加。

“刚毕业找不到工作，没有收入，靠着网贷的钱浑浑噩噩的过日子，消费地点也仅局限于出租房附近的网咖以及几家经常去吃的小吃店。”回想起那段日子，李健显得有些后悔，“也不知道那段时间在想什么？每隔三四天就有一个平台要还款，自己居然还能安心的去网吧打游戏……还款时间到，就一个平台借一点，先把要还的平台还了，再把还进去的钱又借出来，又去吃喝玩乐，导致窟窿越滚越大。”

现在的李健，还未向父母坦白网贷一事，依然在承受着网贷带来的巨大经济压力和心理压力。“马上就要发工资，但交完房租剩下的钱还不够还钱，吃饭只能靠花呗，现在就寄希望于项目奖金能多发一点，也不知道能不能发出来”。

“回想第一次借网贷的那天，乌云密布，下着雨，冥冥中似乎暗示着什么……”李健看着窗外，陷入沉思。

03、25岁姑娘，因网贷弑母

相比起前两则故事来说，最近的一条新闻更是让人心痛不已。一位25岁的姑娘因为网贷最终弑母，造成了无法挽回的恶劣社会影响。

因无力偿还网贷欠款，这位25岁的女孩欲自杀，又担心死后母亲无法承受，遂杀害了母亲。三天后，逃到大连尝试自杀未果被捕。最终法院判决她犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。

依然是网贷，依然是拆东墙补西墙的以贷养贷，面对不停地催收电话和短信，通讯录被爆之后亲人、朋友和同事的质疑，这位女孩绝望的走上了这条极端的道路。

实际上，在我们身边，深陷网贷的人并不在少数。在黑猫投诉平台，关于网贷的投诉多达37233条，足以可见和上述三位欠债人有类似经历的人还有很多。绝大多数年轻人因为短暂的经济紧张和不成熟的消费观走上网贷的道路，最终在网贷的沼泽中越陷越深，无法自拔。

“帮凶”：随处可见的低俗借贷广告

每个深陷网贷旋涡的人，或许借钱的初衷各异，但背后都是那些靠着煽动他人欲望让自己赚得盆满钵满的资本。从最开始的大学校园扫楼传单，到现在短视频平台随处可见的低俗借贷广告，网贷平台“吸血”的步伐从未停止。

“空姐，能开下窗户吗？我妈晕机了！”在众多旅客对第一次坐飞机的主人公嗤之以鼻时，一位正派模样的同机乘客挺身而出，声称出钱为老人升舱，但只是接过主人公的手机，为他办理了15万元的网贷……这样无厘头且狗血的借贷广告在短视频平台屡见不鲜。“女性拜金”“贫富差距”“城乡差异”……凡是能刺激网民情绪的，都拿来营销话题。挑动对立、制造焦虑、纵容欲望……只要能吸引网络流量，就可以不择手段。

更可怕的是，这些精准投放的广告，可能吸引众多不具备还贷能力的用户通过借贷超前超额消费，最终祸害一批又一批的年轻人。

律师解读：网贷还款勿盲目，维权需团结和果敢

对于网贷中存在的诸多问题，新浪科技咨询了北京市盈科律师事务所刑事部主任王贝贝律师。王贝贝律师表示，年轻人在借网贷之前，需要清楚哪些网贷是非法的。简单来说，网贷利率不得超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍，超过就是高利贷，超过部分不受法律保护。对于这样的高利贷平台，王律师的建议是避而远之，即便经济再困难也千万不能碰，除了极高的利息让借款人难以承受，高利贷出借平台几乎都涉及违法放贷，手续不齐，导致经济纠纷后维权极度困难。

对于网贷平台常见的“砍头息”或者服务费等套路，王贝贝律师表示，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布的《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》明确禁止从借贷本金中先行扣除利息、手续费、管理费、保证金，以及设定高额逾期利息、滞纳金、罚息等。“如果网贷平台不是在贷款本金中扣除所谓的手续费，只是在正常范围内收取一定的服务手续费作为其提供网贷服务的报酬，其行为本身无可厚非的，但如果网贷平台以收取手续费的名义行砍头息之实，即手续费实质上是出借人收取，则是一种变相的砍头息，同样增加了借款人本不应承担的负担，因此本质为“砍头息”的手续费在法律上也是不予支持的。”

“如果借了高利网贷，在还款的时候可以只还本金以及不超过一年期贷款市场报价利率四倍的部分，超过部分法院不予支持，不必根据与平台所签的违法合同去全额还款”，王贝贝律师表示，对于那些准备偿还网贷“上岸”的年轻人，还款时切勿盲目，在法律允许范围内去找平台协商，尽量减少自己的损失。



最后，王贝贝律师表示网贷受害者们维权一定要团结一心，共同收集证据和分担出庭等维权步骤，维权成功的概率会大大增加；受害者们一定要向正确的有关部门举报与申诉，目前国家已经意识到非法网贷的严重性，负责的各部门都会重视相应的举报信息；投诉时重心不必落在自己还贷困难的窘态上，要明确自己是在维护合法权益，而非逃避债务，否则对维权不利。

国家重拳出击整治不良网贷，多地P2P网贷实现清零

2月27日，银保监会发布通知强调互联网贷款监管再升级；

2月4日，天津表示P2P网贷风险机构实现出清，互联网贷款乱象得到进一步遏制；

1月24日，广东表示全部清退707家P2P网贷机构；

12月4日，上海宣布第一批声明清盘退出且存量已结清P2P网贷机构达146家；

早些时候，上海麦子金服宣布被查，“P2P第一股”宜人贷宣布关停剥离……

在过去几年的金融实践中，不少P2P网络借贷的“爆雷”，给金融系统带来了巨大的风险冲击，也使得部分金融消费者遭遇财产损失。面对网贷这样涉众性强，且风险因素复杂交织的新金融业态，国家金融监管做到了有力及时。在监管重拳下，网贷存量风险明显下降，去年11月27日，银保监会首席律师刘福寿表示，全国实际运营的P2P网贷机构，由高峰时期的约5000家逐渐压降，到2020年11月中旬完全归零。

对于“负债者联盟”的人来说，这些消息犹如及时雨，滋润了早已被网贷折磨已久的内心。虽然因为自己的不成熟欠下的钱依然要还，但拨开乌云看见阳光的那天即将到来。

写在最后

此前热映的电影《神奇女侠2》中许愿石片段告诉了我们一个很深刻的道理：当你希望不劳而获去实现自己的愿望，就需要拿出自己最珍贵的东西去交换。

“天下没有免费的午餐”，网贷换来的一时爽，你付出的可能是父母的希冀、朋友的失望以及工作生活中的各种不顺利。曾经梦想过上“不将就的生活”，到最后发现，不但没有“活成自己想要的样子”，反而落得一地鸡毛。

网贷的这笔账，不难算。

（文中采访对象陆凯、李健均为化名）