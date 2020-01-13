网贷老平台麦子金服实控人黄大容被正式批捕

2019年11月24日，网贷平台麦子金服上海办公室被浦东公安查封。

1月12日，上海市公安局浦东分局在微信公众号“警民直通车浦东”发布关于“麦子资产”案件侦办情况通报：目前，已有15名涉案犯罪嫌疑人被公安机关依法采取刑事强制措施。其中，公司法定代表人黄大容、联合创始人杨淑敏等14名犯罪嫌疑人被检察机关依法批准逮捕。

目前，公安机关已初步追缴现金5000万余元，并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。追赃挽损工作仍在全力进行中，最终清退将由法院依法进行。

融资造假、高管频繁变动

2017年4月，麦子金服宣布获得招商银行B轮融资，然而遭到招商银行否认。可能是受此事件影响，2017年7月27日，麦子金服进行了股权变更，A轮投资方海通证券及部分股东撤资。然而，麦子金服回应称，“海通证券并没有撤资，海通证券代表仍是公司董事”。

同年8月，麦子金服又与鲈乡小贷达成股份交换协议。如协议达成，麦子金服将通过“反向收购”手段，登陆美国纳斯达克市场。

但最终协议告吹。鲈乡小贷当时发布公告，指责麦子金服违反了此前股份交换协议中的条款，包括“未尽力及完全配合交易各方完成协议”、“未及时保持与证券监管机构沟通”等。

据悉，鲈乡小贷拥有网络小贷牌照。麦子金服此次收购失败也令其与牌照失之交臂。

为获得小贷牌照，一年后，麦子金服强行收购南宁市钜鑫小额贷款有限责任公司（以下简称“钜鑫小贷”），收购主体是上海麦子资产管理集团有限公司（诺诺镑客母公司）。据了解，麦子金服曾以诺诺镑客为主体去收购钜鑫小贷，但遭到广西金融办拒绝。

广西金融办表示，诺诺镑客为互联网金融公司，目前国家互联网金融风险专项整治工作尚未结束，根据有关规定在整治期间凡是涉及互联网金融业务均暂时停止审批。有媒体猜测麦子金服最终变更主体去收购可能涉嫌违规。

此前传言网贷行业可能需要有牌照才能经营，这可能也是麦子金服急需牌照的原因之一。

值得注意的是，2018年4月4日，广西小额贷款公司协会清理123家小额贷款公司会员资格单位，其中钜鑫小贷在列。

在2017年，麦子金服除了遭遇B轮融资造假风波、借壳上市失败、疑似违规收购牌照外；公司还出现多个高管相继离职，其中麦芽分期CEO陈展、诺诺镑客和财神爷爷CEO何建于2017年3月份离职，财神爷爷的技术总监于4月份离职，麦子金服CFO徐吉于5月离职（在B轮融资造假风波后）。此外，麦子金服还被传业务也存在监管风险、管理极其混乱、风控也有问题。

麦子金服在出事前也出现高管频繁大换血。2019年4月，麦子金服原先的业务副总裁陈弘、风控副总裁李晓忠、CFO谢知君和首席内控官石蔚明等高管层被更换成夏灏（CEO）、周会船（CFO）、王永杰（COO）。然而，几个月后，夏灏与王永杰也离职。

天眼查信息显示，上海麦子资产管理集团有限公司正式成立于2015年3月，注册资本金为5000万人民币，法定代表人与实际控制人均为黄大容，公司拥有员工300余人，劳务派遣人员2人。公司业务涵盖了金融信息服务、网络借贷、财富管理以及股权投资等多个领域。

截至2019年8月31日，麦子金服借贷余额24.38亿元，出借人有29825人。