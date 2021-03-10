Chrome OS 10 周年：谷歌宣布将增加手机电脑联动和隔空投送等新功能

IT之家 3 月 10 日消息 谷歌在其官方博客昨日发文，表示为庆祝 Chrome OS 诞生十周年，将会开启一波大更新，推出 Phone Hub、Nearby Share、Quick Answers 和新的截屏工具，并增强剪贴板功能。

本次更新最大看点就是 Phone Hub，这个功能允许用户在 Android 手机连接到 Chromebook 设备之后，可以在 Chromebook 上回复短信、检查手机电量、启用 WiFi 热点和定位等等。

Phone Hub 将会集成到任务栏小工具中，点击扩展之后甚至能够显示用户最近在手机端 Chrome 中访问过的网页。对于 Android 和 Chromebook 双料用户来说，这无疑是一个非常实用的功能。谷歌还将在更多设备上启用其 WiFi 同步功能，允许用户在连接到已配置的 Wi-Fi 网络之后在 Android 手机和其他 Chrome OS 设备上同步 WiFi 密码。

另外一个值得关注的新功能就是 Nearby Share，这是一个类似于 Airdrop 的功能，能够让 Chromebook 和其他 Android 手机或者 Chrome OS 设备之间发送和接收文件。谷歌表示这项功能会在未来几个月登陆 Chrome OS，最终为其笔记本操作系统提供一个完整的类 AirDrop 功能。

IT之家了解到，谷歌还在 Chrome OS 加入了一个新的截屏工具，可以快速录屏或截图，并从 Chrome OS Shelf 的“Tote”空间中访问截取的图片和视频。

剪贴板在 Chrome OS 中也得到了改进，允许用户保存五个最近的项目，以便在不切换窗口的情况下粘贴到其他地方。

Quick Answers 是另一个新增加的功能，它可以让用户在 Chrome OS 中右键点击一个单词，以获得定义、翻译或单位转换。