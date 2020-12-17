摇身一变，谷歌官方将让旧 PC 或 Mac 电脑运行 Chrome OS

在过去的五年里，一家名为 Neverware 的公司通过其 CloudReady 软件，让个人、学校和企业基本上可以将他们的旧 PC 和 Mac 变成 Chromebook。该操作系统的好处在于，从而延长原本会被淘汰的电脑寿命。

本周，谷歌收购了 Neverware，现在计划将 CloudReady 变成 Chrome 操作系统的正式版本，Neverware 表示其现有用户将能够无缝升级到更新的软件。此外，一旦完成这一过渡，谷歌将以目前支持 Chrome OS 的方式来支持 CloudReady。在近期，Neverware 表示一切照旧。CloudReady 的家庭版并没有改变，该公司表示将致力于支持现有的教育和企业客户。此外，目前没有计划改变定价，谷歌将尊重任何当前的多年授权。

不过，谷歌官方并不支持该 CloudReady 操作系统，这是该软件为数不多的缺点之一。这意味着你无法在 CloudReady 设备上安装 Android 应用，尽管它是基于 Chromium 操作系统。但通过这次收购，支持 Android 应用的可能性变得更大。来自谷歌的直接支持也将使该软件对学校和企业更具吸引力。