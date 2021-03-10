调研机构预测：今年第 2 季度 SSD 售价或环比增长 3~8%

IT之家 3 月 10 日消息 调研机构 TrendForce 昨日发布的报告预测，受三星半导体工厂停电事故影响，2021 年第 2 季度 SSD 售价或环比增长 3~8%。

IT之家了解到，由于新冠疫情之后持续出现的居家办公需求，笔记本电脑的需求预计将在 2021 年第二季度继续保持强劲。为了应对笔记本电脑的高需求，PC OEM 厂商正在积极提高包括 SSD（固态硬盘）在内的零部件的库存容量。尽管如此，由于三星位于奥斯汀的半导体工厂断电，NAND 闪存控制器原有的短缺情况已经更加恶劣，固态硬盘市场供应日益紧张。因此，固态硬盘制造商正准备提高固态硬盘的价格。因此，TrendForce 亦将 2021 年第二季度的 SSD 价格预测进行调整，由 “大致持平”改为 “价格上调 3-8%”。

上月，美国德州遭遇了严重的冬季风暴，包括三星奥斯汀半导体工厂在内的许多设施都受到了长时间停电的影响。从 2 月中旬到 3 月 2 日，该工厂的大部分生产活动都已陷入停滞。可即便该工厂已开始恢复生产，也要等到 3 月底，才能恢复到设施利用率 90% 以上的水平。

虽然奥斯汀工厂并不生产 NAND 闪存晶圆，但还负责着自家 10% 的 SSD 主控 IC 生产，这番延迟显然对这家半导体巨头的整体规划产生了重大影响。

更糟糕的是，三星奥斯汀工厂制造的大多数主控 IC，都被交付用于 PC OEM 厂商，因而 TrendForce 预计基于 128 层 NAND 闪存的产品将受到直接冲击。

据悉，三星在 2020 年 4 季度开始量产基于 128 层闪存的客户端 SSD，最初计划是想要搭上英特尔 Tiger Lake CPU 发布的快车道，凭借激进的定价策略来扩大该公司在 PCIe 4.0 SSD 领域的市场份额。然而受主控 IC 短缺的影响，各大 SSD 制造商都被迫延长了 SSD 订单的交付时间。在产能提升困难的情况下，2021 年 2 季度的 SSD 涨价也几乎成为了定局。

IT之家了解到，此次半导体工厂停电事件的余波，也传导到了企业 SSD 市场。预计诸如 AWS 之类的云数据中心客户会加快其在企业 SSD 方面的采购活动，进而推升这部分订单量的环比增长以及 SSD 价格的上升。