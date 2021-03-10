三星 980 SSD 开卖：最高 3500MB/s，1TB 售价 999 元

IT之家3月10日消息 昨晚，三星发布了 980 SSD，今天正式开卖，1TB 售价 999 元。

IT之家了解到，980 是三星首款 DRAM-Less 固态硬盘，采用了主机内存缓冲（HMB）技术，可将SSD直接链接到主机处理器的缓存。这项技术与三星电子第六代 V-NAND 技术以及优化的控制器和固件相结合，使 980 固态硬盘能够提供高达 3,500MB/s 和 3,000MB/s 的顺序读写速度，随机读写入性能高达 500K 和 480K。

三星表示，新升级的智能TurboWrite 2.0技术通过在驱动器内部分配更大的缓冲存储区域，提供了与970EVO相比更显著的持续性能。对于使用超大文件或运行高画质游戏的用户，三星魔术师管理软件6.3版本中新增的“全功率模式”使固态硬盘能够以高性能连续运行，以实现不间断的工作和娱乐。此外，由于其具备先进的散热设计，消费者无需担心固态硬盘过热问题。凭借三星980系列固态硬盘提供的动态散热保护技术、镀镍控制器和散热器标签解决方案，即使长时间使用用户也可以享受稳定可靠的性能。与以前的970 EVO固态硬盘相比，本款固态硬盘还提供高达56％的电源能效改进，使笔记本电脑用户可以更好地管理电源使用情况。

价格方面，三星 980 250GB 售价 399 元，500GB 售价 519 元，1TB 售价 999 元，现已现货开售。

三星 980 SSD 一图看懂