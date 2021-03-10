苹果计划在慕尼黑建设芯片设计中心，专注于 5G 和无线技术

IT之家3月10日消息 今天，苹果官网发布新闻稿称，苹果公司将在德国投资超过10亿欧元，并计划在慕尼黑设立欧洲芯片设计中心，专注于5G和未来无线技术。

▲图自苹果官网

IT之家了解到，苹果公司将把慕尼黑作为其欧洲芯片设计中心，增加数百名新员工和一个新的最先进的设备，专注于连接和无线技术。慕尼黑已经是苹果在欧洲最大的工程中心，拥有来自40个国家的近1500名工程师，涉及电源管理设计、应用处理器和无线技术等多个领域。他们的工作为苹果的定制芯片设计做出了贡献，这些设计具有行业领先的性能、强大的功能和令人难以置信的效率。苹果在慕尼黑的投资仅在未来三年就将超过10亿欧元，包括研发方面的额外投资。

新研发中心将是苹果手机部门的所在地，也是欧洲最大的移动无线半导体和软件研发基地。该团队正在创造5G和未来技术，通过硬件和软件工程的无缝集成，为无线体验的各个方面带来创新。团队还专注于为苹果产品开发、集成和优化无线调制解调器。

这座3万平方米的新研发中心位于慕尼黑市中心的卡尔斯特拉斯。建筑风格反映出慕尼黑是一个融合了遗产、人文和创新的城市。苹果公司计划在2022年底搬进新大楼。和全球所有苹果办公室一样，它将完全使用100%的可再生能源。

在德国，苹果目前拥有4000多名团队成员，包括零售、工程和运营等多个岗位。