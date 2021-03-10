老旗舰 “换芯”再战，搭载 7nm 骁龙 870 的小米 10S 为芯片荒 “救火”

今天小米发布了搭载骁龙 870、哈曼卡顿调音双扬声器，外观设计沿袭小米 10 Ultra 的小米 10S 智能手机，这也是小米春节后的首款新机。

此次发布会由小米集团副总裁常程主持，这也是继去年小米 10 青春版发布会之后，常程从联想 “跳槽”到小米后的第二次登台亮相。

▲常程

小米 10S 共有黑色、蓝色和白色三种配色，8GB+128GB 版本起售价格仅为 3299 元。

值得一提的是，小米 10 系列去年 2 月首发时的起售价为 3999 元，小米 10S 在性能、音频、外观等方面进行升级后，价格反而下降了 700 元，其产品性价比可见一斑。

一、7nm 骁龙 870 稳定产能，性能难与大哥 888 看齐

在性能方面，小米 10S 搭载了高通骁龙 870 SoC，主频最高达到 3.2GHz，暂时是目前智能手机 SoC 中最高的。其 AI 算力也达到了 15TOPS。

今年，高通首次采取了 “双 8 系”、“双旗舰”处理器的策略，骁龙 870 就是继骁龙 888 之后的第二款旗舰 SoC。

值得注意的是，近来台积电、三星高端制程产能不足的问题困扰着所有芯片厂商，骁龙 888 采用的是三星 5nm 工艺。

一方面，骁龙 888 发售后其功耗和发热问题暴露了三星 5nm 工艺性能不及预期，并且产能和良率也无法满足各大手机厂商对骁龙 888 旗舰 SoC 的需求。

而骁龙 870 采用的是与骁龙 865 相同的 7nm 工艺，由台积电代工，高通这样的双旗舰战略，一定程度上也是一种 “妥协”，既保证了性能有一定提升，又兼顾了产能。

搭载骁龙 870 的小米 10S，据称安兔兔跑分超过 69 万分，而高通骁龙 865 旗舰的跑分通常在 65-67 万分左右，最新骁龙 888 的跑分则可以超过 75 万分。

可以看到，骁龙 870 相比上代骁龙 865 提升幅度还是比较有限，而相比同为旗舰的骁龙 888 老大哥还有较大差距。

二、有线无线充电配齐，哈曼卡顿调音，DXO 音频再登顶

小米 10S 此次在存储、充电速度、电池容量等方面均与上代小米 10 系列相同，配备了一块 4780mAh 电池，支持 33W 有线充电和 30W 无线充电。

常程在发布会上特别说道，“没有无线充电的手机，不配叫旗舰手机。”这次为了让用户体验到无线充电，小米也是下了本，购买小米 10S 直接赠送立式风冷无线充电器，而这个充电器价值 199 元。

小米 10S 的屏幕也采用了一块与小米 10 相同的 90Hz AMOLED 屏幕，峰值亮度为 1120nit，具备前后两个光线传感器。

常程说，音质是小米 10S 此次提升最大的部分，除了在硬件方面搭载了等效 1.2cc 的双 1216 线性扬声器，在软件层面也联合了哈曼卡顿进行调音。

现场小米 10S 与 iPhone 12 Pro Max、vivo X60 Pro + 等机型进行了对比，可以感受到，小米 10S 的确在声音的立体性、声音细节的表现上有一定优势。

小米 10 Pro 此前一直霸榜 DXO 音频榜单一年多，而此次小米 10S 以 80 分的成绩，取代了小米 10 Pro 成为了 DXO 音频榜单第一。

在拍照方面，小米 10S 采用了与小米 10 Ultra“超大杯”十分类似的背部镜头模组设计，小米内部也给小米 10S 起名为 “小至尊”。

主摄沿用了 1 亿像素传感器，同样支持 8K 视频拍摄和剪辑，不过小米 10 Ultra 上支持 120 倍变焦的潜望式镜头则被替换为了一枚景深镜头。

结语：手机厂商为解芯片荒，纷纷请出老旗舰再战小米 10S 在小米 10 系列热卖的基础上，升级了处理器性能、音质，同时外观设计更贴向 “超大杯”，价格却杀至 3299 元。

虽然目前红米、realme 的骁龙 888 期间价格要低于 3000 元，但由于芯片缺货问题，一机难求，各家厂商也开始为芯片短缺寻找对策。

高通顺势推出了 7nm 工艺的骁龙 865 升级版骁龙 870，小米、摩托罗拉都推出了相应机型，而一加等厂商则宣布去年的旗舰将 “再战一年”。

可以说，不论是 “换芯”，还是老机型延长售卖，芯片短缺都着实给手机行业造成了一定影响，新机的脚步没有放缓，但技术更新的速度显然放缓了。