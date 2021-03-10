水滴筹四年筹款 330 亿，消息称水滴本月将进行美国上市前融资

IT之家 3 月 10 日消息 ，据路透社旗下媒体 IFR 报道，互联网保险平台水滴公司计划在三月进行一轮美国上市前融资，融资额约 5 亿美元。

值得一提的是，一位接近资本市场人士 2 月 18 日透露，水滴公司正在紧锣密鼓筹备美股 IPO，考虑到当前美国资本市场热度，以及保险科技和健康赛道受关注，预计其上市估值将超过百亿美金。

此外，2020 年 10 月 19 日，水滴公司计划在 2021 年第一季度正式赴美 IPO，募资规模预计为 5 亿美元左右，高盛、美银等将担任联席主承销商。水滴方面对此回应称，不予置评。

水滴筹成立于 2016 年，由美团联合创始人沈鹏创办，旨在搭建一个可以帮助重病患者募捐，并且承诺不收取任何的手续费的平台，随后得到高榕资本、腾讯、美团等资本的投资。

IT之家了解到，水滴公司目前拥有两大业务板块 : 保险保障和医疗保障。其中保险保障板块包括水滴互助（2016 年 5 月上线）、水滴筹 (2016 年 7 月上线)、水滴保险商城 (2017 年 5 月上线)、水滴公益 (2018 年 7 月上线)等业务线 ; 医疗健康板块包括水滴健康 (2020 年 8 月上线)和水滴好药付 (2020 年 7 月上线)等业务线。

自 2016 年成立后，水滴筹爱心用户数量已经突破 3.2 亿，帮助病患募捐超 330 亿人民币，平均每人捐款近百元，月流水金额 6 亿。此外，水滴筹主要盈利点在于广告转换、保险提成以及资金流投资。

值得一提的是，随着部分恶行事件发酵，水滴筹目前名声处于下坡阶段，甚至部分网友表示不再相信水滴筹。