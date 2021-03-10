微信公布春节档搜一搜大数据：《你好，李焕英》成为大赢家

IT之家 3 月 10 日消息 微信今日公布了春节档的微信搜一搜大数据记录。此外，微信还宣布现可在微信直接搜索关键词 “电影”进入当前热映电影榜单以及“电影专区”，微信能干的事情又多了。

微信表示，春节期间“电影”搜索量直线上升，相比去年同期上涨了 330%。

据悉，春节档电影的搜索量在大年初五达到峰值，也就是 2 月 16 日，这也是开工前的一天。

《你好，李焕英》成为春节档大赢家，微信指数峰值达到 71873104，贾玲顺理成章地登顶搜索热度最高的演员榜，微信指数峰值 21610947，张小斐则是热度上升最快的演员，微信指数增长 7521%。

春节档观影偏好同中有异，男女搜索比例难分伯仲：男生 43%，女生为 57%，不过男生更偏爱帅气潇洒的刘德华出演的《人潮汹涌》，而女生更喜欢温暖感动女生更喜欢温暖感动。

IT之家了解到，在地域方面，广东 “搜索力”最强，其次是山东和河北，纵横南北，这三省春节档电影搜索量摘得前三甲。

年龄方面，《刺杀小说家》搜索人群中 25-30 岁占比最高，《人潮汹涌》搜索人群中 18-25 岁占比最高，《新神榜：哪吒重生》搜索人群中 30-40 岁占比最高，《你好，李焕英》搜索人群中 40 岁以上占比最高。