改变电视行业之后，亚马逊电影业务也从边缘走向主流

北京时间 3 月 6 日下午消息，据报道，在周日的金球奖（Golden Globe awards）颁奖典礼上，Netflix 和华特迪士尼（Walt Disney）成为了最大赢家，而其他流媒体服务商——尤其是亚马逊，也收获了一些大奖，由其出品的《波拉特 2》（Borat Subsequent Moviefilm）获得了音乐 / 喜剧类最佳影片，主演萨莎 · 拜伦 · 科恩也拿下该类电影最佳男主角；另一部讲述伦敦西印度社区的《小斧子》（Small Axe）也拿下了剧集类奖项的最佳男配角。

亚马逊此前花费了 8000 万美元购买《波拉特 2 Borat Subsequent Moviefilm》。这一决定因为新冠疫情期间的防疫措施、在新西兰试映、以及抓紧赶在 10 月 23 日前首播而产生额外了费用。演员、编剧兼制片人萨莎 · 拜伦 · 科恩（Sacha Baron Cohen）当时正在缩短拍摄时间，距离交付电影还有三周时间。

“他们为我们打破了每一条规则，”科恩在电话采访中说。“他们认为有一个特定的交付时间表是必要的，他们把时间减半了。他们意识到在选举前公映电影的必要性。他们完全改变了程序来帮助我们做到这一点。我真的，真的很感激。”

亚马逊工作室负责人詹妮弗 · 索尔克 (Jennifer Salke)同样心存感激。当金球奖周日播出时，《波拉特 2》角逐了三个奖项：最佳喜剧 / 音乐剧、最佳男主角和最佳女配角。亚马逊购买的其他影片，包括雷吉娜 · 金 (Regina King)的导演处女作《迈阿密的一夜》(One Night in Miami)，以及里兹 · 艾哈迈德 (Riz Ahmed)主演的《金属之声》(Sound of Metal)，也参与了奖项争夺。

这些赞誉，加上《波拉特》在全球享有的文化影响力，极大地改变了好莱坞对亚马逊工作室电影部门的看法，以及亚马逊超过 1.5 亿 Prime 订户对它的看法。（该公司没有透露观影人数，只表示有数千万订户观看了《波拉特》）

亚马逊 Prime Video 现在正转型为商业电影聚集地，它具有广泛的吸引力，可以在国际上传播。这些都是索尔克计划的一部分，她想把 Prime 变成一种服务，用户订阅 Prime 后，而不仅是纸巾免费送货服务。“我们亲眼看到，当亚马逊支持一项内容时能够展示出多大的力量，”好莱坞制作公司 Skydance Media 首席执行官兼亚马逊《杰克 · 莱恩》(Jack Ryan)系列的制片人戴维 · 埃里森 (David Ellison)说。他最近把《无悔》(Without Remorse)和《明日战争》(the Tomorrow War)两部电影卖给了亚马逊。“通过《波拉特》，他们证明了他们在电影领域也能做很好。”

亚马逊去年生意兴隆，自新冠疫情爆发以来利润增长了 200%。这种成功已经延伸到了电影业务。和其他流媒体服务一样，亚马逊也能抢到那些因疫情期间影院关门导致电影公司被迫搁置的大制作。

Netflix、苹果、迪士尼 + 和 Hulu 都从电影公司的困境中受益，但亚马逊一直是收购新电影最积极的公司之一。

去年 9 月，索尔克以 1.05 亿美元购买了《无悔》。该片将于 4 月底首映。紧接着 10 月份，它又以 1.25 亿美元买下了《美国之旅》(Coming 2 America)的版权，该片将于下周五首映。

今年 1 月，该公司下了迄今为止最大的赌注，斥资 2 亿美元收购了派拉蒙影业公司 (Paramount)计划发行的动作片《明日战争》(the Tomorrow War)。这是亚马逊在收购故事片方面投入的最大一笔资金。该公司希望今年夏天在 Prime Video 上推出这部影片。

随着越来越多公司加入流媒体的竞争，新内容的传送速度是每个公司都担心的问题，唯一的竞争方式就是壮大自己。

但索尔克驳斥了这样一种说法，即她扩大产出的计划是为了对竞争对手挑衅的一种回应。相反她认为这是从 2019 年圣丹斯国际电影节上开始的一项主动攻势的高潮。当时，作为电影界的新人，她斥资 4600 万美元收购了四部电影，包括的《深夜秀》(Late Night)，以及电影《她的马拉松》(Brittany Runs a Marathon)。

在加入亚马逊之前，索尔克在电视领域工作。一些电影业内人士嘲笑她是一个脱离现实的电视高管，花钱大手笔收购小众电影。

她因为买《深夜秀》支付了 1300 万美元而受到批评，当时该电影的票房收入为 1540 万美元。《她的马拉松》只赚了 700 万美元。这番评论似乎仍然刺痛了索尔克，不过她说，她在影院上映这些电影只是为了安抚电影制作人。她说，衡量这些电影成功的真正标准是它们在流媒体服务上的表现。

“这些电影一直都排在第一名，”在谈到这些电影在亚马逊 Prime 上的表现时索尔克说。“每次我们发行一个电影，总会超越下一个。我们一直在训练我们的观众，让他们知道我们总会有原创大片，在 Prime Video 上更有商业价值。这是一种‘只要你建造好了，他们就会来’的战略。”

但一旦疫情结束，电影公司不再愿意将电影出售给流媒体平台，该计划会怎么办?

亚马逊在世界各地约有 34 部电影处于不同制作阶段，索尔克说，如果值得，公司承诺会在一部影片制作上投入超过 1 亿美元。(亚马逊创始人杰夫 · 贝索斯将于今年卸任公司首席执行官一职，但该工作室不希望在安迪 · 贾西 (Andy Jassy)接任后出现任何重大变化。)

索尔克指出，编剧阿伦 · 索金 (Aaron Sorkin)即将上映由妮可 · 基德曼和哈维尔 · 巴登 (Javier Bardem)主演的电影可能会成为大热门。还有乔治 · 克鲁尼执导、本 · 阿弗莱克主演的电影《温柔酒吧》(The Tender Bar)，以及一部讲述同性恋、双性恋、变性人的浪漫爱情片《我的警察》(My police)。

在索尔克看来，这里一直是亚马逊电影的落脚之地。除了最近的疯狂收购之外，她还与乔丹以及演员兼音乐人唐纳德 · 格洛弗（Donald Glover）达成了整体内容协议。她说，这将加强她的使命，提升亚马逊作为人才友好型公司的声誉。

凭借其良好的订阅基础，亚马逊正在吸引好莱坞的一些人才。这些人对亚马逊的全球影响力和该公司的其他业务感兴趣，这些业务有潜力将一个明星品牌扩展到电影和电视以外的领域。

乔丹说，他的整体内容协议将使他能够探索其他工作室无法提供的领域，尤其是时尚、音乐和播客。

每次登录亚马逊电子商务网站时，导演雷吉娜 · 金都会对亚马逊对她电影的营销感到兴奋。

“当我在亚马逊上买打包袋时，我的电影就会出现在最上面，这太不可思议了，”她说。“这就像，哇！每一天我都会收到一些看过这部电影的人发来的短信，如果电影信息不是在他们的购物单中出现，他们可能不会看到这部电影。”