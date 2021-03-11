不必更换整台手机，苹果扩展修复 iPhone 12 Pro/Max 破裂后盖玻璃

IT之家3月11日消息 外媒 MacRumors 报道，上个月 , 报道称苹果推出了新的同机维修方法，iPhone 12 mini 和 iPhone 12 机型表现出某些问题，通常需要进行整机更换。现在 , 苹果已经扩大了这些同机维修，覆盖了 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 机型。

▲图片来源 : EverythingApplePro

IT之家获悉，Apple Store 和苹果授权服务提供商可以获得新的 “iPhone Rear System”零部件，该零部件本质上是一个 iPhone 外壳，包括除显示屏和后置摄像头之外的所有组件。根据外媒获得的一份苹果备忘录，从本周开始，这款零部件可以用于所有四款 iPhone 12 系列机型。

例如，如果客户的 iPhone 12 Pro 的后盖玻璃出现裂纹，Apple Store 或苹果授权服务提供商就可以用 iPhone Rear System 部件更换整个设备的后部，同时保留客户原有的显示屏和后置摄像头。因此，iPhone 的显示屏和后置摄像头必须没有损坏或问题，设备才有资格获得同机维修。

根据苹果公司的说法，如果 iPhone 12 机型无法开机，或者遇到逻辑板、Face ID 系统或设备外壳的问题，比如后盖玻璃开裂，就有可能获得同机维修的资格。据悉，新的维修方法将在所有销售 iPhone 12 机型的国家和地区提供。

苹果在备忘录中重申，此举支持了该公司一直以来对减少其销售的每一款产品的碳足迹的承诺。