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突然不香了，琼版苹果 iPhone 12/mini/Pro/Pro Max 配置售价全公布：5568 元至 11299 元

2020/12/31 7:36:51 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家12月31日消息 苹果 10 月正式发布了 iPhone 12 系列新品，均支持 5G。12 月 30 日，为更加便利消费者，海南积极争取国家支持，近日财政部、商务部、海关总署、税务总局四部委联合批复，同意海南新增 6 家离岛免税店，其中包括海旅免税城首家 Apple 授权经销商店开业。

所谓新免税政策，指的是今年 6 月 29 日，财政部、海关总署、税务总局发布的《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》。根据公告内容，海南省免税购物额度从每年每人 3 万元提高至 10 万元；离岛免税商品品种由 38 种增至 45 种；取消单件商品 8000 元免税限额规定。

根据微博博主 @石头搞机 的爆料，琼版 iPhone 12 系列店内展示价格并没有想象得那么香。

  • iPhone 12 Pro 128GB 售价 8288 元，256GB 售价 8998 元，512GB 售价 10668 元；

  • iPhone 12 Pro Max 128GB 售价 8998 元，256GB 售价 9788 元，512GB 售价 11299 元。

  • iPhone 12 128GB 售价 6488 元，256GB 售价 7288 元。

  • iPhone 12 mini 128GB 售价 5568 元，256GB 售价 6318 元。

也就是说，iPhone 12 mini 部分版本比官方版便宜 400 多元，iPhone 12 则便宜 300 多元，iPhone 12 Pro 便宜 200-400 多元，而 iPhone 12 Pro Max 便宜 300-600 元。可能还不如拼多多来得方便实惠。

此前IT之家特别报道提醒，国行免税版（琼版）苹果 iPhone 12/Pro 不是想买就能买，如果用户强烈意愿购买，还需要特别注意。购买琼版 iPhone 必备条件有二：A，购买离开海南岛的机票、船票或火车票，B，真实乘坐已购的飞机、轮船或火车离开海南岛；购买地点包含：A，机场、码头、火车站过安检后等候上飞机、轮船或火车时的免税店，B，海口或三亚市中心免税店。

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关键词：iPhone 12iPhone 12 Pro

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