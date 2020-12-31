突然不香了，琼版苹果 iPhone 12/mini/Pro/Pro Max 配置售价全公布：5568 元至 11299 元

IT之家12月31日消息 苹果 10 月正式发布了 iPhone 12 系列新品，均支持 5G。12 月 30 日，为更加便利消费者，海南积极争取国家支持，近日财政部、商务部、海关总署、税务总局四部委联合批复，同意海南新增 6 家离岛免税店，其中包括海旅免税城首家 Apple 授权经销商店开业。

所谓新免税政策，指的是今年 6 月 29 日，财政部、海关总署、税务总局发布的《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》。根据公告内容，海南省免税购物额度从每年每人 3 万元提高至 10 万元；离岛免税商品品种由 38 种增至 45 种；取消单件商品 8000 元免税限额规定。

根据微博博主 @石头搞机 的爆料，琼版 iPhone 12 系列店内展示价格并没有想象得那么香。

iPhone 12 Pro 128GB 售价 8288 元，256GB 售价 8998 元，512GB 售价 10668 元；

iPhone 12 Pro Max 128GB 售价 8998 元，256GB 售价 9788 元，512GB 售价 11299 元。

iPhone 12 128GB 售价 6488 元，256GB 售价 7288 元。

iPhone 12 mini 128GB 售价 5568 元，256GB 售价 6318 元。

也就是说，iPhone 12 mini 部分版本比官方版便宜 400 多元，iPhone 12 则便宜 300 多元，iPhone 12 Pro 便宜 200-400 多元，而 iPhone 12 Pro Max 便宜 300-600 元。可能还不如拼多多来得方便实惠。

此前IT之家特别报道提醒，国行免税版（琼版）苹果 iPhone 12/Pro 不是想买就能买，如果用户强烈意愿购买，还需要特别注意。购买琼版 iPhone 必备条件有二：A，购买离开海南岛的机票、船票或火车票，B，真实乘坐已购的飞机、轮船或火车离开海南岛；购买地点包含：A，机场、码头、火车站过安检后等候上飞机、轮船或火车时的免税店，B，海口或三亚市中心免税店。